美股收盤／四大指數收黑…費半重挫4%！台積電利多失效 晶片股賣壓重

美股四大指數周四（16日）收黑，科技股拖累美國主要股指走低，那斯達克指數跌逾1%，費城半導體指數重挫超過4%，儘管台積電公布亮眼的財報，但仍無法消除市場對AI支出的擔憂，晶片股繼續拖累大盤走勢。

道瓊工業指數16日收盤下跌105.32點，跌幅0.20%，收52,553.32點；標普500指數下跌38.63點，跌幅0.51%，收7,533.77點；那斯達克指數下跌387.28點，跌幅1.47%，收25,881.95點。

費城半導體指數重挫531.39點，跌幅4.29%，報11,867.50點。

在標普500指數的11個類股中，科技類股下跌1.8%，晶片股對該類股及大盤構成沉重拖累。

晶片股的每日波動正擴大左右美國主要股市指數的整體走勢。Murphy & Sylvest高級財富顧問兼市場策略師Paul Nolte表示：「歸根結底，這完全是因為晶片股在標普500指數中的權重。三四年前，其權重為8%，現在已超過20%。如果看看市場其他部分，表現其實不錯。」

即便被視為晶片需求風向標的台積電上季稅後純益大增77%，但晶片股依然趨弱，反映出市場對該類股寄予極高期望。台積電ADR周四收盤下跌2.3%，美光、邁威爾與輝達股價同步走低。此前，晶片股今年迄今已急升近70%

Miller Tabak +分析師Matt Maley表示：「儘管公布非常正面的業績和財測，半導體股仍再次下跌，」。「部分原因與提高資本支出計畫有關，但毫無疑問，市場對台積電業績的第一反應就是『見新聞賣出』」。

記憶體與儲存製造商表現最為疲軟，其中SanDisk、Western Digital、希捷科技及英特爾跌幅均在5.8%至12.6%之間。另外，SK海力士ADR更暴跌逾13%。

Ingalls & Snyder高級投資組合策略師Tim Ghriskey表示：「普通投資者看到投資組合價值出現如此巨大波動時，這種劇烈震盪會令他們非常不安。但多個非科技類股表現良好，因此市場走勢確實喜憂參半。」

Google母公司Alphabet下跌4.4%，市值蒸發2,000億美元。此前彭博報導說，Google最強旗艦AI模型Gemini 3.5 Pro的發表時間已較原計畫延後數月。

聯合健康集團獲利超過華爾街預期並上調2026年財測，股價上漲1.2%，有助限縮道瓊指數跌幅。

醫療保健類股上漲2.2%。

聯合航空下跌1.8%，油價急升對其未來財測構成壓力。奇異航太（GE Aerospace） 下跌4.1%，儘管該公司此前上調了2026年的獲利預測。

分析師為第2季財報季設定了較高門檻。倫敦證交所集團（LSEG）最新數據顯示，標普500指數成分股公司整體獲利預期較去年同期成長24.8%，其中科技公司獲利預期較上年同期大增65.5%。

周四公布的一連串美國經濟指標顯示，核心零售銷售表現穩健，首次申請失業金人數下降，東北部地區製造業活動大增。

來自住房領域的數據則不太樂觀。成屋待完成銷售降幅超出預期，住房建築商信心惡化，這反映出借貸成本高企以及潛在購房者負擔能力承壓。

美國和伊朗繼續發動密集攻擊，使持續一周的衝突升級態勢延續，上月達成的停火協議實際上已名存實亡。不過，伊朗釋放一名美國公民，顯示雙方仍有可能找到避免全面戰爭重啟的途徑。