快訊

719罕見三吉日齊聚...專家曝：一堆人求財卻拜錯 恐花冤枉錢

美股收盤／四大指數收黑…費半重挫4%！台積電利多失效 晶片股賣壓重

聽新聞
0:00 / 0:00

短影音崛起競爭加劇 Netflix預估第3季成長持續降溫

中央社／ 舊金山16日綜合外電報導
影音串流巨擘Netflix。 美國社
影音串流巨擘Netflix。 美國社

影音串流巨擘Netflix今天公布財報，表現未能滿足投資人期待，市場原本就擔心用戶觀看參與度正在放緩，導致Netflix股價盤中一度大跌 8%。

總部位於加州洛斯加塔斯（Los Gatos）的Netflix，正面臨YouTube、TikTok及其他短影音平台的激烈競爭。

Netflix第2季（4月至6月）淨利34億美元，較去年同期成長超過9%；同期營收年增13.4%達125.6億美元，為3年以來最低成長幅度，且略低於分析師預期。

Netflix預估第3季成長將進一步放緩至11.7%，因此加劇了華爾街投資人的不安情緒。

自2025年第1季以來，Netflix就未再公布訂閱戶數，認為這項備受關注的指標波動過大。

不過，Netflix表示今年上半年訂閱戶累計觀看內容達970億小時，較去年同期增加2%。

為了擴展業務，Netflix持續豐富內容類型。在進軍直播活動、播客（Podcast）和遊戲之後，近期又開始布局短影音內容。

Netflix共同執行長皮特斯（Greg Peters）在分析師電話會議中表示：「我們將持續擴大娛樂內容的多樣性，未來大家會看到我們推出更多不同形式的內容，例如直播、影片、Podcast、雲端服務，以及電視遊戲…這些內容在我們的產品組合中扮演不同角色，以滿足訂閱戶需求。」

Netflix於7月與多家媒體出版商簽署短影音授權合作，希望藉此與TikTok和YouTube競爭。

根據研究機構Digital i資料，YouTube於2025年已超越Netflix，成為平均每日觀看時間最長的平台。

此外，市場研究公司eMarketer數據顯示，自2024年起，美國成年人花在TikTok的時間已幾乎與Netflix相當，雙方差距持續縮小。

然而，Netflix財務長紐曼（Spencer Neumann）說：「目前我們服務的觀眾已接近10億人，在我們可服務的市場中，各項指標仍有很大的成長空間…我們估計，目前Netflix僅占全球電視觀看時間約5%。」

今年2月，Netflix放棄收購華納兄弟探索（WarnerBros. Discovery）計畫。在此之前，Netflix曾與派拉蒙天舞（Paramount Skydance）激烈競標，最終派拉蒙天舞以包含債務在內、總價1100億美元的交易收購了這家娛樂公司。

YouTube Netflix

延伸閱讀

派拉蒙併華納再遇阻 美編劇工會控違反反托拉斯法

華爾街五銀行獲利報喜 美股財報季好彩頭

伊藤潤二角色齊聚《聰明鎮》 新生代演員神還原漫畫經典畫面

南韓槓桿ETF潮起又潮落 近期市場震盪 反噬追捧的散戶

相關新聞

美股收盤／四大指數收黑…費半重挫4%！台積電利多失效 晶片股賣壓重

美股四大指數周四（16日）收黑，科技股拖累美國主要股指走低，那斯達克指數跌逾1%，費城半導體指數重挫超過4%，儘管台積電公布亮眼的財報，但仍無法消除市場對AI支出的擔憂，晶片股繼續拖累大盤走勢。

台積電ADR下跌逾2% 聯電重挫10%

台股ADR周四（16日）漲跌互見，儘管台積電公布上季稅後純益大增77%、上調資本支出衝破600億美元，達600-640億美元，但利多消息未能阻擋賣壓，台積電ADR收盤下跌2.32%，報每股409.74美元，收盤最新價格換算並折合新台幣後為每股2,643.64元，較台北交易股票溢價率達20.75%。

短影音崛起競爭加劇 Netflix預估第3季成長持續降溫

影音串流巨擘Netflix今天公布財報，表現未能滿足投資人期待，市場原本就擔心用戶觀看參與度正在放緩，導致Netflix...

南韓政府帶頭短線炒作 韓股散戶虧損嚴重被當韭菜割

南韓總統李在明2025年為韓國綜合股價指數（KOSPI）設定5000點雄心勃勃的目標，在人工智慧（AI）風潮推動下，該指數飆一年後升至8000點，創下歷史新高。今年以來漲幅更超過六成，表現冠於全球，散戶卻仍虧損。這波驚人的上漲走勢如今更演變成史上最大的逆轉：KOSPI跌入熊市，自6月下旬以來市值縮水四分之一，KOSPI淪為批評者所稱的「官方認證賭場」……

SpaceX股價一度破發

SpaceX上市已滿月，但這幾天市場熱度迅速降溫，股價在15日盤中曾跌到132.15美元，短暫跌破每股135美元的發行價，儘管終場勉強收在135.27美元，但跌破發行價這道象徵性關卡，顯示市場對AI與太空概念股的狂熱情緒開始降溫。

蘋果衝AI 擬併晶片新創

蘋果傳出將收購晶片公司，強化研發AI伺服器處理器能力，且目前已經洽詢多家晶片新創，若成功將有望加速開發AI伺服器速度，法人看好，屆時將可望帶旺鴻海、廣達等AI伺服器代工大廠添上一筆新大單。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。