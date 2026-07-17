短影音崛起競爭加劇 Netflix預估第3季成長持續降溫

影音串流巨擘Netflix今天公布財報，表現未能滿足投資人期待，市場原本就擔心用戶觀看參與度正在放緩，導致Netflix股價盤中一度大跌 8%。

總部位於加州洛斯加塔斯（Los Gatos）的Netflix，正面臨YouTube、TikTok及其他短影音平台的激烈競爭。

Netflix第2季（4月至6月）淨利34億美元，較去年同期成長超過9%；同期營收年增13.4%達125.6億美元，為3年以來最低成長幅度，且略低於分析師預期。

Netflix預估第3季成長將進一步放緩至11.7%，因此加劇了華爾街投資人的不安情緒。

自2025年第1季以來，Netflix就未再公布訂閱戶數，認為這項備受關注的指標波動過大。

不過，Netflix表示今年上半年訂閱戶累計觀看內容達970億小時，較去年同期增加2%。

為了擴展業務，Netflix持續豐富內容類型。在進軍直播活動、播客（Podcast）和遊戲之後，近期又開始布局短影音內容。

Netflix共同執行長皮特斯（Greg Peters）在分析師電話會議中表示：「我們將持續擴大娛樂內容的多樣性，未來大家會看到我們推出更多不同形式的內容，例如直播、影片、Podcast、雲端服務，以及電視遊戲…這些內容在我們的產品組合中扮演不同角色，以滿足訂閱戶需求。」

Netflix於7月與多家媒體出版商簽署短影音授權合作，希望藉此與TikTok和YouTube競爭。

根據研究機構Digital i資料，YouTube於2025年已超越Netflix，成為平均每日觀看時間最長的平台。

此外，市場研究公司eMarketer數據顯示，自2024年起，美國成年人花在TikTok的時間已幾乎與Netflix相當，雙方差距持續縮小。

然而，Netflix財務長紐曼（Spencer Neumann）說：「目前我們服務的觀眾已接近10億人，在我們可服務的市場中，各項指標仍有很大的成長空間…我們估計，目前Netflix僅占全球電視觀看時間約5%。」

今年2月，Netflix放棄收購華納兄弟探索（WarnerBros. Discovery）計畫。在此之前，Netflix曾與派拉蒙天舞（Paramount Skydance）激烈競標，最終派拉蒙天舞以包含債務在內、總價1100億美元的交易收購了這家娛樂公司。