快訊

高溫炎熱午後大雷雨 吳德榮：紅霞颱風最快今生成…又是1個短命颱

聽新聞
0:00 / 0:00

通膨率遲未達標 達拉斯聯準銀行總裁支持升息

中央社／ 華盛頓16日綜合外電報導

美國聯邦準備理事會（Fed）成員、達拉斯聯準銀行總裁羅根今天表示，她支持透過升息來抑制通膨，暗示可能將在7月底的利率決策會議中反對維持利率不變。

法新社報導，羅根（Lorie Logan）在休士頓表示，通膨率已連續5年以上高於聯準會的2%目標，令家庭與企業備感負擔，「我目前認為，適度提高利率有助聯準會平衡前景與風險」。

美國聯準會利率決策委員會預計7月28至29日召開下次會議，羅根是12名具有投票權的委員之一。

儘管消費者物價指數（CPI）從5月的4.2%降至6月的3.5%，羅根強調「僅僅1個月緩解是不夠的…是時候完成恢復物價穩定的任務了。貨幣政策就像打冰上曲棍球一樣，必須提前滑向冰球將要去的地方」。

美國聯準會肩負物價穩定和就業最大化的雙重使命，通常傾向以維持高利率來對抗通膨，並透過降息來提振就業市場。

羅根表示，就目前而言，「通膨一直過高、持續時間過長，且似乎並未朝向2%目標邁進」。

聯準會 美國聯準會 利率

延伸閱讀

華許首度赴國會作證 強調聯準會對高通膨「零容忍」

美PPI增速放緩 6月下滑0.3%「鷹」浪變小

AI晶片景氣大好推升通膨 南韓央行三年多來首度升息

Fed褐皮書：美經濟溫和成長

相關新聞

抑制市場波動 南韓個股槓桿ETF喊暫停

南韓政策大轉彎，將暫停新的單一股票槓桿ETF產品上市，以抑制市場波動。在這之前，監管機關5月批准一批追蹤三星電子和SK海力士的個股槓桿ETF，引發投資熱潮。

韓升息1碼 暗示還有續集

南韓央行（BOK）16日宣布升息1碼，是三年半來首度升息，且暗示可能繼續升息，因人工智慧（AI）帶動的晶片景氣熱潮，讓經濟成長優於預期，卻也導致通膨頑強不退。韓元走軟同樣推高了通膨。此最新決策代表南韓央行開啟新的政策周期。

Fed褐皮書：美經濟溫和成長

聯準會（Fed）官員在兩周後舉行下一次政策會議之前，於15日拿到一份顯示美國經濟持續改善的最新報告。褐皮書顯示，美國經濟整體溫和成長，通膨略為緩和，儘管仍給經濟帶來壓力。而16日公布的最新經濟數據基本上也符合如此基調。

南韓政府帶頭短線炒作 韓股散戶虧損嚴重被當韭菜割

南韓總統李在明2025年為韓國綜合股價指數（KOSPI）設定5000點雄心勃勃的目標，在人工智慧（AI）風潮推動下，該指數飆一年後升至8000點，創下歷史新高。今年以來漲幅更超過六成，表現冠於全球，散戶卻仍虧損。這波驚人的上漲走勢如今更演變成史上最大的逆轉：KOSPI跌入熊市，自6月下旬以來市值縮水四分之一，KOSPI淪為批評者所稱的「官方認證賭場」……

蘋果衝AI 擬併晶片新創

蘋果傳出將收購晶片公司，強化研發AI伺服器處理器能力，且目前已經洽詢多家晶片新創，若成功將有望加速開發AI伺服器速度，法人看好，屆時將可望帶旺鴻海、廣達等AI伺服器代工大廠添上一筆新大單。

陸違反貿易協議 川普噤聲

美國總統川普和中國領導人習近平預定9月舉行峰會，但美國貿易代表葛里爾對此抱持審慎的預期，並表明屆時將專注於評估現有承諾，而非促成新的協議。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。