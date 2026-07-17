通膨率遲未達標 達拉斯聯準銀行總裁支持升息

美國聯邦準備理事會（Fed）成員、達拉斯聯準銀行總裁羅根今天表示，她支持透過升息來抑制通膨，暗示可能將在7月底的利率決策會議中反對維持利率不變。

法新社報導，羅根（Lorie Logan）在休士頓表示，通膨率已連續5年以上高於聯準會的2%目標，令家庭與企業備感負擔，「我目前認為，適度提高利率有助聯準會平衡前景與風險」。

美國聯準會利率決策委員會預計7月28至29日召開下次會議，羅根是12名具有投票權的委員之一。

儘管消費者物價指數（CPI）從5月的4.2%降至6月的3.5%，羅根強調「僅僅1個月緩解是不夠的…是時候完成恢復物價穩定的任務了。貨幣政策就像打冰上曲棍球一樣，必須提前滑向冰球將要去的地方」。

美國聯準會肩負物價穩定和就業最大化的雙重使命，通常傾向以維持高利率來對抗通膨，並透過降息來提振就業市場。

羅根表示，就目前而言，「通膨一直過高、持續時間過長，且似乎並未朝向2%目標邁進」。