Uber啟動全球整併 擬斥4千億收購foodpanda母公司

Uber今天同意以148億美元（約新台幣4765億元）股權價值，收購foodpanda母公司Delivery Hero，將打造中國以外最大的外送集團，並抵禦美國與歐洲外送業者間日益激烈的競爭。

路透社報導，這項收購案有助Uber建立全球外送業務的布局，在與荷蘭集團Prosus旗下Just Eat、積極拓展業務的美國對手DoorDash競爭時更具優勢。

Delivery Hero聲明指出，由於合併後的平台將橫跨99個國家，且去年交易總額估計達2360億美元（約新台幣7.4兆元），這項收購案可能面臨繁複的監管程序。

Uber執行長柯霍斯洛夏西（Dara Khosrowshahi）在聯合聲明中指出：「合併後，我們同時提供載客與外送服務的市場數量將增加近1倍。」

這項交易案已獲Delivery Hero管理層與監事會的支持，預計明年下半年完成。