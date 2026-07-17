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抑制市場波動 南韓個股槓桿ETF喊暫停

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
南韓股市已成為全球波動最大的股市之一。美聯社
南韓股市已成為全球波動最大的股市之一。美聯社

南韓政策大轉彎，將暫停新的單一股票槓桿ETF產品上市，以抑制市場波動。在這之前，監管機關5月批准一批追蹤三星電子SK海力士的個股槓桿ETF，引發投資熱潮。

韓國金融委員會（FSC）16日宣布，這項單一股票槓桿ETF產品暫停上市的禁令，將持續有效，直至市場情況穩定。當局另也規定，自8月5日起，將槓桿ETF的最低現金存款餘額要求，從1,000萬韓元提高至3,000萬韓元（約65萬台幣）。新規實施後若股市仍未見回穩，還會再考慮更多措施。

南韓總統李在明15日評論，當地股市歷經史上最大漲勢後，如今變得「非常不穩定」，要求監管機關拿出對策。為回應愈來愈多呼籲決策者管控規模4.1兆美元股票市場波動的聲音，南韓金融監管機關與財政部、中央銀行官員開會後，決定頒布禁令。

南韓股市現在已是全球震盪最劇烈的股市之一，包括高盛在內的許多市場參與者認為，兩個月前推出的十多檔、追蹤三星或SK海力士個股的兩倍槓桿ETF，加劇了市場波動。因為這類ETF需要每日進行大量資金再平衡，以保持目標槓桿水準。

追蹤三星或SK海力士個股的槓桿ETF推出後，連同它們所連結的這兩家南韓最大晶片製造商股票，成為大批散戶投資人熱中投資標的，現在相關交易額占比已高達70%。外資近來變得謹慎，今年至今已賣逾1,000億美元的南韓股票。

南韓股市Kospi指數16日下跌6.4%，三星、海力士個別跌幅都超過8%。Kospi自今年6月的近期高點以來，已挫跌25%，波動率愈來愈大，每個交易日起伏5%或更大的情況愈來愈常見。

緊縮措施勢將削弱市場參與，但專家認為值得。駐首爾的教保生命保險股票經理主管甘旻相（音譯）說，這些新措施有望限制散戶投資人投入槓桿ETF，對穩定短期波動能產生正面效果。

FSC同時也將槓桿ETF投資人必須接受的訓練時數，由現行的2小時增至3小時；最低交易單位數，由1單位大幅提高至20單位。

南韓 SK海力士 三星電子

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