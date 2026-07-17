聽新聞
0:00 / 0:00

韓升息1碼 暗示還有續集

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電

南韓央行（BOK）16日宣布升息1碼，是三年半來首度升息，且暗示可能繼續升息，因人工智慧（AI）帶動的晶片景氣熱潮，讓經濟成長優於預期，卻也導致通膨頑強不退。韓元走軟同樣推高了通膨。此最新決策代表南韓央行開啟新的政策周期。

南韓央行將基準的七天期附買回利率調高至2.75%，符合彭博調查所有經濟學家預期，也反映該央行近幾個月來愈趨鷹派的立場。自2024年底以來，南韓央行曾四度降息，上一次升息是在2023年1月。日本、澳洲、紐西蘭、印尼和菲律賓等亞洲央行都已緊縮貨幣政策

總裁申鉉松在會後記者會上強調，通膨、經濟成長、匯率及金融穩定風險，均指向相同的政策方向，將貨幣政策決策中常見的兩難降至最低，「與其他經濟復甦乏力的國家不同，隨著半導體榮景的效益逐步外溢至國內，需求面的通膨壓力預料將逐漸升高」。

他還說，「我們將繼續調整政策，直到確信通膨和經濟成長能夠持續接近目標」。他還補充，在8月27日召開的下次政策會議上，他將保留所有政策選項。

申鉉松也提到AI的強勁發展，是推動經濟成長的主要動力，並預計韓元的積弱不振將在未來一段時間內繼續推高通膨。

彭博資訊報導，這次升息的決定代表市場預期中的緊縮周期即將開始，預估將延續至明年。市場已經在討論央行可能再次採取行動的速度。

央行在會後聲明中表示，「經判斷，有必要繼續採取與進一步升息一致的政策立場，央行將在評估通膨壓力程度、國內經濟改善趨勢和金融穩定性的同時，決定進一步提高基準利率的時機和速度」。

南韓第1季國內生產毛額（GDP）成長1.8%，是近六年來最快增速，也促使首爾當局多次上修經濟成長展望，最近一次是在本周稍早，如今預估今年GDP將成長3%，是五年新高。國際貨幣基金（IMF）上周也把南韓列為全球30大主要經濟體中成長展望上修幅度最大的國家，將2026年預測調高至2.6%。

現代汽車證券經濟學家崔濟民（音譯）表示，南韓央行預料會維持鷹派傾向，並保留進一步緊縮的可能性。不過他認為，由於通膨、匯率和中東衝突相關風險雖然仍在，卻沒有明顯惡化，央行更可能維持目前立場，而不是變得更鷹派。 

南韓 央行 貨幣政策

延伸閱讀

AI晶片景氣大好推升通膨 南韓央行三年多來首度升息

AI外溢效應發酵 渣打估台灣今年經濟成長率達9.5%

韓股驚見「血色風暴」…投資人聽明牌慘賠 持刀狂刺財經YouTuber

台幣連二貶 探15個月新低

相關新聞

韓升息1碼 暗示還有續集

南韓央行（BOK）16日宣布升息1碼，是三年半來首度升息，且暗示可能繼續升息，因人工智慧（AI）帶動的晶片景氣熱潮，讓經濟成長優於預期，卻也導致通膨頑強不退。韓元走軟同樣推高了通膨。此最新決策代表南韓央行開啟新的政策周期。

抑制市場波動 南韓個股槓桿ETF喊暫停

南韓政策大轉彎，將暫停新的單一股票槓桿ETF產品上市，以抑制市場波動。在這之前，監管機關5月批准一批追蹤三星電子和SK海力士的個股槓桿ETF，引發投資熱潮。

蘋果衝AI 擬併晶片新創

蘋果傳出將收購晶片公司，強化研發AI伺服器處理器能力，且目前已經洽詢多家晶片新創，若成功將有望加速開發AI伺服器速度，法人看好，屆時將可望帶旺鴻海、廣達等AI伺服器代工大廠添上一筆新大單。

陸違反貿易協議 川普噤聲

美國總統川普和中國領導人習近平預定9月舉行峰會，但美國貿易代表葛里爾對此抱持審慎的預期，並表明屆時將專注於評估現有承諾，而非促成新的協議。

Fed褐皮書：美經濟溫和成長

聯準會（Fed）官員在兩周後舉行下一次政策會議之前，於15日拿到一份顯示美國經濟持續改善的最新報告。褐皮書顯示，美國經濟整體溫和成長，通膨略為緩和，儘管仍給經濟帶來壓力。而16日公布的最新經濟數據基本上也符合如此基調。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。