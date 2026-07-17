Fed褐皮書：美經濟溫和成長

聯準會（Fed）官員在兩周後舉行下一次政策會議之前，於15日拿到一份顯示美國經濟持續改善的最新報告。褐皮書顯示，美國經濟整體溫和成長，通膨略為緩和，儘管仍給經濟帶來壓力。而16日公布的最新經濟數據基本上也符合如此基調。

路透報導，Fed在最新發布的褐皮書報告中表示，受訪者普遍預期未來幾個月經濟將繼續擴張，但多個轄區指出，燃料成本前景仍存在較高不確定性。褐皮書彙整聯準會轄下12家區域聯邦準備銀行所收集的經濟資訊，提供決策者參考。

褐皮書寫道，「與上一報告相比，所有轄區的價格漲幅均持平或放緩」，「至於未來幾個月的價格走勢，各轄區預期不一，一些受訪者預計通膨將維持當前增速，而另一些則預計通膨將進一步放緩，部分原因是燃料價格下跌」。

美國商務部人口普查局16日公布，6月零售銷售月增0.2%，符合市場預期，但遜於5月修正後的上揚1%。與去年同期相比，6月零售銷售年增6.7%，顯示消費者開支仍有韌性。同日勞工部公布，上周首次請領失業救濟金人數，減少8,000人，成為20萬8,000人，少於經濟學家估計的21萬7,000人，顯示就業市場維持穩健。

6月全美汽油價格每加侖下跌約0.5美元，促使加油站消費縮水5.3%。但13項零售種類中，有七項提高，其中非實體店面零售商的銷售額攀揚1.9%，可能是受亞馬遜會員日帶動。其他非必須消費項目，如運動用品、電器家電商店等，銷售也走揚。

聯準會新主席華許一直避免公開自己對利率路徑的看法，儘管他一再承諾恢復物價穩定，並表示聯準會擁有實現這一目標的政策工具。本周在國會連兩天出席聽證會時，他提到認為通膨過高多達十餘次，並表示在他任內，這個情況不會長期持續。

至於與川普的關係，華許在聽證會說，他「時常」和政府官員會面，但「一再」告知川普，他獨立行事。

本周公布的數據顯示，美伊達成初步和平協議後，一度導致燃料價格下跌，進而抑制通膨；但本月的敵對行動再度升級，油價重新上漲，也重新點燃市場對通膨的擔憂。