陸違反貿易協議 川普噤聲

美國總統川普和中國領導人習近平預定9月舉行峰會，但美國貿易代表葛里爾對此抱持審慎的預期，並表明屆時將專注於評估現有承諾，而非促成新的協議。

葛里爾16日接受彭博電視台採訪時表示，這將是一次盤點現狀的時刻、確認雙邊關係、確保中國履行其承諾。依去年10月達成的關稅休戰協議，稀土出口限制措施將延後一年實施。但葛里爾表示，中國履約情況並不完美。

彭博資訊報導，知情人士透露，對於北京未能依美方對協議的理解履行承諾，川普政府官員愈來愈感到挫折。不過，華府仍不願公開譴責中國，以免讓兩國再度陷入貿易戰。

部分官員認為，川普尤其不願提出異議，以免危及9月盛大接待習近平赴美國是訪問的計畫。內部也擔心，反擊可能促使北京升級報復，在11月期中選舉前撼動市場，或完全切斷關鍵礦物供應。

中國否認違反協議，聲稱稀土出口管制符合國際規則，並指控是美國限制中國企業，違反雙方休戰協議。

不過，中國商務部4月公布規定，揚言懲罰試圖將供應鏈移出中國或採取其他「去風險」措施的國家和企業，美國並未主動譴責；中國6月底限制數十家美國企業時，美方也未公開批評。

美國企業研究所中國問題專家史劍道（Derek Scissors）則說：「不清楚川普為何一直想和習近平見面。每一次會面，都讓他最初的對中立場與最終走向愈離愈遠。」