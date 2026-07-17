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蘋果衝AI 擬併晶片新創

經濟日報／ 記者蘇嘉維／台北報導

蘋果傳出將收購晶片公司，強化研發AI伺服器處理器能力，且目前已經洽詢多家晶片新創，若成功將有望加速開發AI伺服器速度，法人看好，屆時將可望帶旺鴻海、廣達等AI伺服器代工大廠添上一筆新大單。

美國科技媒體The Information報導，蘋果正與多家晶片新創洽詢收購，並規劃強化打造自家AI伺服器，同時也與投銀討論潛在交易。蘋果當前在AI伺服器運算處理器採用自研的M2 Ultra晶片，但效能已經不敷使用，因此才傳出蘋果有意收購晶片新創公司，加速AI伺服器運算處理器研發進度。  

蘋果進行大型併購案相當罕見，最新一筆交易是今年1月收購以色列AI新創公司Q.ai，用來強化語音及影像辨識技術，收購金額高達20億美元，再上一次的大型收購案為2014年的Beats併購案。

業界指出，蘋果五年前就開始啟動自家AI伺服器建置案，並委託台灣前三大ODM大廠之一進行建置，不過由於蘋果在AI伺服器布局速度並未如其他北美雲端服務大廠（CSP）積極，因此採購量能遠低於其他CSP廠，原先蘋果將於2027年啟動自研代號Baltra的AI伺服器建置計畫，目前也宣告延宕。

蘋果 廣達 伺服器

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