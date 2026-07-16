快訊

麥格理調升台積電目標價至4200元 創法人圈天價理由曝光

美伊連日交火…川普明早將發表全國演說 可能談這些議題

聽新聞
0:00 / 0:00

美股早盤／布蘭特油價破85美元 晶片股回檔、費半摔2%

經濟日報／ 編譯陳苓／綜合外電
美股16日早盤四大指數漲跌互見。路透
美股16日早盤四大指數漲跌互見。路透

台積電的亮眼財報未能抵銷AI憂慮，晶片股賣壓再起，此時布蘭特油價又升破每桶85美元，美股16日早盤四大指數漲跌互見。

道瓊工業指數早盤徘徊平盤，標普500指數挫0.2%，那斯達克指數挫0.6%，費城半導體指數挫2%。

輝達走低2%、台積電ADR走低2%。超微AMD）、英特爾、美光也挫低。

投資人憂慮資料中心過度建設，也不確定上兆美元投資能否帶來高額報酬，擔心科技股漲過頭了。美國前四大AI業者，包括Meta和字母公司等，光是今年就預定支出7,250億美元。

分析師說，晶片股的未來方向，仍是美股最重要焦點，目前這個類股走勢出現明顯裂縫，外界關注不久後會強勢反彈，還是會出現警訊？

地緣政治風險升溫，也打壓風險胃納。消息人士透露，要是美國攻擊伊朗的電力設施，伊朗要求葉門的青年運動組織（又譯胡塞），做好準備封鎖紅海的輸油管道。市場擔心荷莫茲海峽和紅海會雙雙受阻，布蘭特油價升破85美元。

美國上月汽油價格回檔，帶動零售銷售微幅提高。美國6月零售銷售月增0.2%，符合市場預期，但遜於5月修正後的上揚1%。與去年同期相比，6月零售銷售年增6.7%。

另一方面，美國勞工部公布，上周（截至7月11日止）首次請領失業救濟金人數，意外減少8,000人至208,000人，少於經濟學家估計的217,000人，顯示就業市場維持穩健。

美股 超微 AMD

延伸閱讀

美汽油價格回檔、6月零售銷售符合預期 美股期指仍跌

美6月CPI出爐！台指期夜盤大漲 一度衝上45,350點

美股早盤／科技股領漲！PPI比預期溫和 鼓勵市場信心

亞洲晶片股重挫！台積電法說接棒檢驗AI需求 國際油價連四日上漲

相關新聞

美股早盤／布蘭特油價破85美元 晶片股回檔、費半摔2%

台積電的亮眼財報未能抵銷AI憂慮，晶片股賣壓再起，此時布蘭特油價又升破每桶85美元，美股16日早盤四大指數漲跌互見。

錢不夠？三星晶圓代工事業不滿獎金不均 逾80%員工有意離職

根據三星電子最大工會「超級企業工會」（Super Corporate Union）調查，三星晶圓代工事業中，每十人逾八人有意在兩年內離職，反映非記憶體事業員工不滿紅利獎金分配不均。

美汽油價格回檔、6月零售銷售符合預期 美股期指仍跌

美國6月汽油價格回檔，導致零售銷售僅微幅提高，但表現仍符合預期。不過美股期指受累於晶片股頹勢下挫。

傳陸企「月之暗面」將推新AI模型 挑戰Anthropic領先地位

消息傳出，中國大陸人工智慧（AI）新創企業月之暗面公司（Moonshot）將公開一種大型語言模型（LLM），能力接近美國Anthropic公司的AI模型，顯示雙方在頂尖AI領域的差距縮小。

堅決否定AI泡沫化 黃仁勳：日本迎AI新紀元「每個世代僅1次良機」

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳今天指出，他認為，日本製造業多年累積的機電整合技術若能與實體AI結合，將是「每個世代僅有...

印度核電廠資料疑外洩 暗網流出設計圖與供應商資訊

勒索軟體組織「世界洩密」（World Leaks）在暗網發布大量與印度最大核電廠相關檔案，包括據稱核電廠部分設施的設計圖...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。