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美汽油價格回檔、6月零售銷售符合預期 美股期指仍跌
美國6月汽油價格回檔，導致零售銷售僅微幅提高，但表現仍符合預期。不過美股期指受累於晶片股頹勢下挫。
另一方面，美國勞工部公布，上周（截至7月11日止）首次請領失業救濟金人數，意外減少8,000人至208,000人，少於經濟學家估計的217,000人，顯示就業市場維持穩健。
美國商務部人口普查局16日公布，6月零售銷售月增0.2%，符合市場預期，但遜於5月修正後的上揚1%。與去年同期相比，6月零售銷售年增6.7%。
6月全美汽油價格每加侖下跌約0.5美元，促使加油站消費縮水5.3%。但13項零售種類中，有七項提高，其中非實體店面零售商的銷售額攀揚1.9%，可能是受亞馬遜會員日帶動。其他非必須消費項目，如運動用品、電器家電商店等，銷售也走揚。
零售銷售數據顯示，消費者開支持續保持韌性。上月汽油價格回檔，給予家庭喘息空間，得以添購非必須商品，另外，商家促銷也有助提振支出。
美國銀行的信用卡資料顯示，6月各收入族群的支出均增，低收入家庭尤其受惠於油價下滑。美銀並說，折扣服飾店和超市的消費提高，指出對價格敏感的消費者，尋找特惠與打折商品。
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