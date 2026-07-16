快訊

獨／小甜甜車禍行車紀錄器影片曝光！遭求償「6位數」難以接受

聽新聞
0:00 / 0:00

美汽油價格回檔、6月零售銷售符合預期 美股期指仍跌

經濟日報／ 編譯陳苓／綜合外電
美國6月汽油價格回檔，導致零售銷售僅微幅提高。美聯社
美國6月汽油價格回檔，導致零售銷售僅微幅提高。美聯社

美國6月汽油價格回檔，導致零售銷售僅微幅提高，但表現仍符合預期。不過美股期指受累於晶片股頹勢下挫。

另一方面，美國勞工部公布，上周（截至7月11日止）首次請領失業救濟金人數，意外減少8,000人至208,000人，少於經濟學家估計的217,000人，顯示就業市場維持穩健。

美國商務部人口普查局16日公布，6月零售銷售月增0.2%，符合市場預期，但遜於5月修正後的上揚1%。與去年同期相比，6月零售銷售年增6.7%。

6月全美汽油價格每加侖下跌約0.5美元，促使加油站消費縮水5.3%。但13項零售種類中，有七項提高，其中非實體店面零售商的銷售額攀揚1.9%，可能是受亞馬遜會員日帶動。其他非必須消費項目，如運動用品、電器家電商店等，銷售也走揚。

零售銷售數據顯示，消費者開支持續保持韌性。上月汽油價格回檔，給予家庭喘息空間，得以添購非必須商品，另外，商家促銷也有助提振支出。

美國銀行的信用卡資料顯示，6月各收入族群的支出均增，低收入家庭尤其受惠於油價下滑。美銀並說，折扣服飾店和超市的消費提高，指出對價格敏感的消費者，尋找特惠與打折商品。

油價 美股 美國

延伸閱讀

聯準會升息機率降溫？市場聚焦下一關鍵指標

美PPI增速放緩 6月下滑0.3%「鷹」浪變小

美6月CPI出爐！台指期夜盤大漲 一度衝上45,350點

跟CPI同步！美6月PPI意外加速放緩 Fed升息壓力暫時舒緩

相關新聞

錢不夠？三星晶圓代工事業不滿獎金不均 逾80%員工有意離職

根據三星電子最大工會「超級企業工會」（Super Corporate Union）調查，三星晶圓代工事業中，每十人逾八人有意在兩年內離職，反映非記憶體事業員工不滿紅利獎金分配不均。

美汽油價格回檔、6月零售銷售符合預期 美股期指仍跌

美國6月汽油價格回檔，導致零售銷售僅微幅提高，但表現仍符合預期。不過美股期指受累於晶片股頹勢下挫。

堅決否定AI泡沫化 黃仁勳：日本迎AI新紀元「每個世代僅1次良機」

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳今天指出，他認為，日本製造業多年累積的機電整合技術若能與實體AI結合，將是「每個世代僅有...

印度核電廠資料疑外洩 暗網流出設計圖與供應商資訊

勒索軟體組織「世界洩密」（World Leaks）在暗網發布大量與印度最大核電廠相關檔案，包括據稱核電廠部分設施的設計圖...

AI過熱疑慮重挫科技股「韓股成賣壓重災區」 亞股收盤跌多漲少

市場對人工智慧（AI）熱潮的疑慮再度升溫，科技股遭拋售下，今天亞股多收跌，其中首爾股市又成賣壓重災區

記憶體晶片股狂歡派對將中斷？4理由憂長鑫存儲恐來攪局

人工智慧（AI）投資熱潮方興未艾，已帶動記憶體晶片股飆漲，三星電子、SK海力士和美光科技是三大贏家。不過，分析師指出，中國大陸製造商長鑫存儲（CXMT）即將啟動首次公開發行股票（IPO），可能成為記憶體晶片狂歡派對的掃興者。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。