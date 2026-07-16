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錢不夠？三星晶圓代工事業不滿獎金不均 逾80%員工有意離職
根據三星電子最大工會「超級企業工會」（Super Corporate Union）調查，三星晶圓代工事業中，每十人逾八人有意在兩年內離職，反映非記憶體事業員工不滿紅利獎金分配不均。
超級企業工會16日表示，調查顯示，為晶圓代工事業效力的工會成員，高達81.5%有意在兩年內離職；無廠半導體設計事業System LSI中，給予相同回覆的比率為75.4%，半導體研究中心也有60.6%。相較下，同屬裝置解決方案部門（DS）的記憶體事業員工，僅32.7%打算在兩年內離職。
該工會解讀，這項調查結果凸顯，非記憶體事業員工不滿未能公平分享記憶體價格飆漲的豐厚獲利。
5月，三星電子管理層與工會就特別績效獎金達成協議，同意提撥DS部門營業利益的10.5%作為獎金，再依各事業績效分配給員工。驅動三星營業利益成長的記憶體事業員工，每人最多有望獲得6億韓元（約新台幣1,300萬元），非記憶體事業員工預料僅能獲得約1億韓元（約新台幣218萬元）。
超級企業工會主席崔承浩（音譯）表示，三星必須嚴肅看待調查結果，並迅速備妥有效回應，以避免人才外流。
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