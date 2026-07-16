堅決否定AI泡沫化 黃仁勳：日本迎AI新紀元「每個世代僅1次良機」

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳今天指出，他認為，日本製造業多年累積的機電整合技術若能與實體AI結合，將是「每個世代僅有一次的良機」。

綜合「日本經濟新聞」、CNET Japan及BigGoFinance等日媒報導，輝達將日本定位為「全球最重要的AI樞紐之一」。黃仁勳這次親自造訪日本，除了現身於輝達與SEGA聯合舉辦的紀念發表會，還向媒體表示，日本將迎來「人工智慧（AI）的新紀元」。

而他在被問及AI是否會泡沫化時，堅決否定並表示「現在離泡沫化還很遠」、「市場需求高得令人難以置信」。

黃仁勳此次訪日的重點之一，就是宣布輝達將擴大與多家日本企業在實體AI（Physical AI，又稱物理AI）領域合作。

實體AI是指能讓機器人、自駕系統、工廠設備及其他實體系統具備感知、理解、推理、規劃與執行能力的AI。其核心技術之一為「世界模型」（WorldModel），可根據影像、感測資料及動作資訊，建立對環境與物體運動的表徵，並預測可能出現的後續狀態。

富士通（Fujitsu）、日本發那科（FANUC）、安川電機（YASKAWA）及川崎重工業（Kawasaki）與輝達今天召開聯合記者會，向媒體表示將著手研究如何運用輝達技術，加速實體AI導入產業與社會。

富士通將與發那科共同探索製造業應用，與安川電機推動零售及物流應用，與川崎重工業研究醫療保健領域的應用，並共同探討實體AI實際應用。報導指出，輝達將提供AI技術平台，富士通則負責供應中央處理器（CPU）與軟體。

報導指出，富士通將把構成輝達實體AI平台的AI模型、可模擬真實物理環境的「世界模型」、模擬技術以及機器人技術等，融入其協調與控制平台中，以提升平台能力，並加速其在社會中的實際應用。

例如，將NVIDIA Cosmos世界模型家族導入實際場域物理模擬中，以強化對整體環境的理解與預測能力。在機器人的學習與能力驗證方面，則將採用NVIDIA Omniverse相關模擬技術、Isaac機器人開發平台及Newton物理引擎，以提升開發效率。

其中，在製造業方面，各企業將致力於提升AI與機器人自主執行特定生產作業的能力。在零售與物流業，則將推動搬運作業自動化。在醫療保健領域，將透過引入機器人至醫院內，協助醫院進行藥品、檢體搬運，以及部分掛號、導引或櫃檯行政流程自動化。

黃仁勳指出，目前的機器人大多是精準執行預先編寫好的特定程式。但若結合實體AI，機器人將能適應多樣化的環境與任務，即使面對未曾經歷過的工作，也能循序漸進地推理並執行。

在平台架構方面，各企業將結合各家公司的機器人、控制與模擬等技術，期望實現能讓多種機器人與設備相互合作的自主控制系統。

考量到資安、系統韌性、資料治理及對海外技術的依賴等問題，富士通計畫開發具備數位主權（Sovereignty）特性的協調控制平台，並將其作為開放平台，提供給贊同此理念的企業與研究機構。

黃仁勳對此表示，這將使日本製造業多年累積的機電整合技術與輝達的實體AI相互融合，並強調「下一波產業革命將會是『日本製造』」。

隨著日本企業加入Cosmos Coalition，輝達Cosmos生態系也進一步擴大。

除了上述4家日本企業，日立製作所（Hitachi）、本田技術研究所（Honda R&D）、三井物產（Mitsui &Co.）、三菱商事（Mitsubishi Corp）、軟銀公司（SoftBank Corp.）、索尼集團（Sony Group）等共22家日本企業，宣布有意加入推動開放式世界模型發展的Cosmos Coalition。

Cosmos Coalition是一項利用輝達Cosmos平台，推動開放式世界模型開發的合作架構。參與企業除了會在Cosmos上開發模型外，也可貢獻模型、資料集、研究成果及評估方法。

輝達這次也發表了針對邊緣運算（EdgeComputing）設計的新型輕量化模型Cosmos 3 Edge。這款擁有40億參數的模型，能讓機器人與自主機器無需透過雲端，即可直接在裝置端即時分析環境，並產生動作預測或控制策略。

報導稱，在特定部署條件下，此舉預計能將所需的運算資源減少至以往的約1/4，大幅縮短開發時間並降低成本。

此外，輝達還將全面擴大與豐田汽車（Toyota）的合作。

正如雙方2025年所發表的計畫，豐田正在使用輝達的車載電腦DRIVE AGX與通過安全認證的作業系統DriveOS，開發具備高級輔助駕駛功能（L2++）的次世代車款。

本次公布的合作範圍也延伸至軟體開發、工廠數位雙生及智慧城市。豐田將採用以Megatron-LM訓練、符合MISRA編碼指南的程式碼助理AI模型，來提升車載軟體程式碼生成與審查效率。

在工廠端，則利用NVIDIA Omniverse與Isaac Sim模擬機器人動作與執行數位雙生（Digital Twin），藉此優化製造現場。

輝達還將參與豐田位於靜岡縣裾野市的科技城Woven City部分開發工作。輝達將向負責先進技術開發的豐田子公司Woven by Toyota提供圖形處理器（GPU）及開發工具，藉此協助開發Woven City交通管制系統所需的AI模型。

而黃仁勳接受媒體採訪時明確表示，次世代AI加速器系統Vera Rubin已進入生產階段，並將依既定時程逐步擴大量產與交付。

先前，調查機構SemiAnalysis於今年7月發表報告指出，原定搭配Rubin Ultra的Kyber NVL144機櫃，可能因PCB中介背板製造困難而面臨延後交付。

黃仁勳對此直接反駁：「該報導並非事實。VeraRubin已經投入生產，且即將開始大規模量產。」不過，他並未透露具體的交付時程。

輝達今天還宣布與日本Noetra公司（Noetra Corp.）合作，共同打造NVIDIA Vera Rubin AI工廠，推動國家級實體AI。

輝達指出，這項基礎設施將導入13750顆NVIDIAVera CPU，以及27500顆NVIDIA Rubin GPU。這項計畫獲得日本AI及產業界主要企業支持，是全球首個以實體AI為對象的國家級AI基礎設施，這有望全面強化日本在製造、物流、醫療保健、電信等產業領域的AI生態系統。

由Noetra打造的這座全新AI工廠，將採用以NVIDIADSX平台為基礎的NVIDIA Vera Rubin NVL72機架配置，並透過NVIDIA Spectrum-X Ethernet網路技術進行連接。

這座AI工廠可用於訓練與開發開放式多模態基礎模型。相關模型與運算資源將支援AI代理（AIAgents）、數位雙生、機器人及其他實體AI應用。

輝達的Vera Rubin AI工廠將為日本經濟產業省所啟動的FRONTia計畫提供運算基礎。FRONTia計畫是一項著眼於AI機器人與實體AI的多模態基礎模型開發計畫，主要期望匯聚日本的製造業專業知識、現實世界的產業數據以及全球科技領袖，攜手開發適用於實體AI且具備高信賴度的多模態基礎模型。

日本經濟產業大臣赤澤亮正對此表示：「我國已啟動作為形成實體AI生態系統核心的『FRONTia 計畫』。藉由日本與輝達等全球頂尖創新者的合作，並發揮日本的實務現場經驗及製造技術基礎等優勢，我們將建構出具備高信賴度的多模態基礎模型，為解決全球共同的社會課題做出貢獻。」

報導指出，黃仁勳此次訪日正值日本首相高市早苗大力推動國內AI產業發展之際。日本政府正鼓勵民間擴大投資日本自主AI，並呼籲各企業支援國內工廠自動化與機器人技術。隨著日本人口持續減少，日本製造業越來越依賴機器人與AI來彌補勞動力缺口。