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AI過熱疑慮重挫科技股「韓股成賣壓重災區」 亞股收盤跌多漲少

中央社／ 香港16日綜合外電報導
市場對人工智慧（AI）熱潮的疑慮再度升溫，科技股遭拋售下，今天亞股多收跌，其中首爾股市又成賣壓重災區。 路透社
市場對人工智慧（AI）熱潮的疑慮再度升溫，科技股遭拋售下，今天亞股多收跌，其中首爾股市又成賣壓重災區。 路透社

市場對人工智慧（AI）熱潮的疑慮再度升溫，科技股遭拋售下，今天亞股多收跌，其中首爾股市又成賣壓重災區。

法新社報導，隨著市場日益擔憂AI漲勢是否已走到盡頭，南韓晶片大廠SK海力士（SK Hynix）暴跌逾11%，南韓綜合股價指數（KOSPI）也應聲下挫6.37%。

市場開始質疑，近年湧入AI產業的巨額資金，是否足以合理化部分企業高得驚人的估值。

儘管投資人仍對AI產業前景抱持信心，分析師指出，相關交易已變得過於擁擠。

SPI資產管理公司（SPI Asset Management）分析師殷尼斯（Stephen Innes）寫道：「費城半導體指數今年已大漲約83%，估值明顯偏高。」

殷尼斯補充，投資人並非「突然開始質疑AI基礎建設的需求是否存在，（而是）質疑究竟有多少需求早已反映在股價中」。

科技股比重高的東京股市今天同樣出現沉重賣壓，日股基準日經225指數暴跌1915.97點或2.79%。上海、新加坡與威靈頓也收黑，台灣微幅收跌。

香港逆勢收高，漲幅超過1%，主要受惠於中國晶片股續揚；馬尼拉和雅加達也收漲。

科技股 費城半導體 亞股 AI 韓股

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