印度核電廠資料疑外洩 暗網流出設計圖與供應商資訊

勒索軟體組織「世界洩密」（World Leaks）在暗網發布大量與印度最大核電廠相關檔案，包括據稱核電廠部分設施的設計圖及供應商資料，該組織聲稱外洩資料來自信實集團。

路透社報導，位於印度南部坦米爾那都邦（TamilNadu）的古丹庫蘭（Kudankulam）核電廠，是印度境內7座核電廠中最大的一座，也是總理莫迪（NarendraModi）打造國家級核能計畫的核心。

印度富豪安巴尼（Anil Ambani）旗下的信實集團（Reliance Group）是古丹庫蘭核電廠承包商之一。

信實集團在給路透社的一份聲明中表示，由Yotta託管的伺服器部分資料遭外洩，已向主管機關通報。

獨立機構「核威脅倡議」（Nuclear ThreatInitiative）資深總監羅斯（Nickolas Roth）指出，這起資料外洩事件恐對核電廠安全構成「嚴重」風險，同時凸顯印度駭客攻擊日益普遍，當地許多公司防護措施不足，難以應對這類威脅。

根據獨立網路安全研究員克瑞希南（RakeshKrishnan）指出，自6月11日以來，以古丹庫蘭核電廠英文縮寫「KKNP」關鍵字搜尋出的檔案近1.9萬個，總計14.3GB，已在網路上流傳。

路透社檢視標示日期為2016年至2025年中的文件檔案，但無法證實其真實性。除部分設計圖與供應商資料外，這些檔案據稱還顯示會議和檢查記錄、設備審查以及保單。

這1.9萬個檔案似乎是世界洩密網站總共85.8萬個信實集團檔案中最敏感的部分。

信實集團旗下的信實基礎建設公司（RelianceInfrastructure）於2018年拿下合約，負責設計並建造古丹庫蘭核電廠3號和4號機組的基礎設施。這兩個機組仍在建設中，預計將於2027年啟用，總裝置容量2000百萬瓦（MW）。

世界洩密過去曾鎖定耐吉（Nike）和印度塔塔集團（Tata Group），並未回應路透社關於信實資料外洩的詢問。

世界洩密通常在企業拒絕支付贖金後，將遭駭公司的資料發布在自家網站上。其網站只能透過特定的瀏覽器進入。

世界洩密今年6月告訴路透社，它曾針對含有客戶蘋果（Apple）和特斯拉（Tesla）機密零件設計圖的塔塔集團（Tata Group）檔案索取150萬美元贖金，並稱是在塔塔集團「忽視」其要求後才公布這些資料。

根據一名知情人士透露，印度核能電力公司（Nuclear Power Corporation of India）已就這次資料外洩事件與信實集團進行溝通。

印度主要網路安全機構印度電腦緊急應變小組（CERT-In）也正在調查這起事件。由於事屬敏感，該消息人士拒絕透露姓名。

印度核能電力公司則表示，外洩資料僅涉及公共服務設施，與核能安全及核安防護系統無關。

Yotta發表聲明說，該公司於5月29日察覺其託管的一台信實基礎建設公司的伺服器出現可疑活動，立即切斷異常活動，並防止疑似勒索軟體的執行，但信實基礎建設公司於6月底告知，有「攻擊者」聲稱資料遭駭外洩。

Yotta表示，無法證實「攻擊者」的說法，但指出已與信實基礎建設公司分享詳細的技術調查結果，並協助相關調查。

不過，文件確實包含3號和4號機組所使用的通風與冷卻系統的疑似設計圖，以及似乎是「公共控制室」的完整樓層設計圖。

檔案還包括疑似廠商提案、一份經批准的供應商名單，以及一份關於印度核能電力公司與信實集團在2024年進行聯合檢查的會議記錄，並附有設備照片。

另一份文件據稱顯示，信實基礎建設公司和印度核能電力公司投保一份保單，若3號或4號機組遭恐怖主義襲擊，他們將可獲得1.12億美元理賠。

根據資安公司Surfshark，印度去年有2890萬個帳號被駭，名列資料外洩嚴重國家名單中第三，僅次於美國和法國。

這也是印度古丹庫蘭核電廠第2次與網路攻擊扯上關係，2019年，該電廠的行政網絡發現與北韓駭客組織有關的惡意軟體，當時印度核能電力公司表示，已立即展開相關調查，且核電廠系統未受影響。