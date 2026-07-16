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受惠於服務業擴張 英國5月GDP小升0.1%

中央社／ 倫敦16日綜合外電報導

英國今天公布官方數據顯示，因為服務業擴張，該國經濟在5月小幅反彈，國內生產毛額（GDP）增長0.1%。

法新社報導，美國與伊朗先前爆發戰事，導致油價飆漲並推升通膨，使英國4月GDP萎縮了0.1%。

英國國家統計局（Office for National Statistics）透過聲明指出，5月經濟之所以成長，歸因於服務業產出增加0.3%。

彭博（Bloomberg News）報導，英國5月服務業小幅增長，是受到醫療科學研發領域以及零售業表現強勁的推動，還有天氣溫暖促使消費者前往商店購物。

經濟合作暨發展組織（OECD）昨天預測，英國經濟成長率預計會從去年1.4%，放緩至今年0.9%，明年可望回升到1.1%。

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