日本將採購逾2.7萬片輝達Rubin晶片 打造機器人用主權AI

日本計劃向輝達採購27,500片新一代Vera Rubin晶片，以打造專為機器人設計的國產基礎人工智慧（AI）模型。

新成立的Noetra公司表示，將負責這個任務，並建造大規模資料中心。Noetra由軟銀、NEC和豐田資助的Preferred Networks等數十家公司協力成立，日本政府今年度從國庫中提撥3,873億日圓（24億美元）給Noetra。

雖然日本訂單頗具規模，但仍遠不及微軟資料中心，後者將使用數十萬個輝達Rubin晶片。

日本政府為了降低對外國技術的依賴和加強國家安全做出許多努力，這是其中之一。Noetra社長丹波廣寅表示，該國是全球幾家最大工業機器人製造商的發源地，或許有能力打造出美國和中國大陸AI系統以外的新選項。丹波過去曾領導軟銀的大型語言模型開發。

丹波在受訪時表示，「我們的目標是創造出真正的第三選項，讓日本和其他國家可以挑選」，Noetra成立目的是要集結數十家公司的AI研發之力。該公司計劃在明年3月前推出AI模型，接著定期更新，長期目標是在未來幾年內推出一套專為機器人應用設計的模型。

日本要建立頂尖AI和機器人中心，發展國產實體AI為核心。政府目標在2040年前拿下全球機器人市場逾30%市占率，這對人口下滑而嚴重缺工的日本來說極為重要。

輝達執行長黃仁勳15日向記者表示：「日本有非常多好的創意，但就是人力不夠。有了自動化、AI和機器人，這個經濟體將能夠再度繁榮。」