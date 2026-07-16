快訊

台積電法說／談三星英特爾競爭 魏哲家妙回：量產不是去超商買瓶奶

三大法人轉賣超431億！台積電神救援 台股跌點從660點收斂至6點

午後雷雨來了！14縣市大雨特報 一路下到晚上

輝達布局日本物理AI市場 擴大與Toyota合作

中央社／ 台北16日電
在人工智慧（AI）晶片大廠輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳造訪日本期間，輝達今天宣布日本物理AI廠商正運用NVIDIACosmos等平台，加速在製造、移動、基礎設施與機器人領域部署智慧機器。路透
在人工智慧（AI）晶片大廠輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳造訪日本期間，輝達今天宣布日本物理AI廠商正運用NVIDIACosmos等平台，加速在製造、移動、基礎設施與機器人領域部署智慧機器。路透

在人工智慧（AI）晶片大廠輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳造訪日本期間，輝達今天宣布日本物理AI廠商正運用NVIDIACosmos等平台，加速在製造、移動、基礎設施與機器人領域部署智慧機器；輝達同時宣布擴大與Toyota合作，推動汽車與機器人領域的物理AI發展。

輝達此次發表一系列軟硬體新消息，包括基於NVIDIA Nemotron開放式AI模型打造、擁有40億參數的Cosmos 3 Edge模型，可協助機器人與視覺AI代理在輝達邊緣運算電腦上理解周遭環境、即時推理，並生成機器人動作。

此外，輝達推出新款Jetson Thor電腦，包括由NVIDIA Blackwell架構驅動的全新T3000與T2000模組，推動主流機器人與邊緣AI發展。

黃仁勳透過新聞稿表示，AI的下一個前沿在物理世界，這是日本一個世代僅有一次的機會。日本開創了現代製造業，如今有機會在智慧產業時代重新定義製造業。

輝達指出，日本企業、新創公司與研究機構正運用輝達技術，推進開放式與代理型AI、物理 AI、汽車、金融服務、醫療保健、量子運算及遊戲等領域的發展。不少機構正導入NVIDIA Nemotron開放式模型、資料與函式庫，加速開發針對日本語言、產業與勞動力需求量身打造的AI。

在產業合作方面，輝達宣布擴大與Toyota合作，未來將利用輝達加速運算、AI軟體與模擬技術，開發更安全、更智慧的車輛，進一步優化汽車工程工作流程與工廠營運。

輝達 日本 黃仁勳

延伸閱讀

輝達深化豐田合作 推動實體AI落實至智慧城市和工廠

黃仁勳在日布局實體AI：結盟四大工業巨頭 拉攏半導體供應鏈大廠

輝達推出新款Jetson Thor電腦 助力主流機器人與邊緣AI發展

川崎重工傳攜手輝達 在日本打造配備機器人AI造船廠

相關新聞

彭博：台積電擬再投資美國1,000億美元 總投資額達2,650億美元

彭博引述美國官員報導，台積電（2330）計劃再投入1,000 億美元擴大美國晶片產能，正式落實台美官方協議的投資承諾。

黃仁勳憶創業低谷：輝達曾押錯技術 SEGA看見人才

輝達（NVIDIA）已成為全球AI浪潮的領頭羊，但執行長黃仁勳在東京回憶創業往事時坦言，公司也曾因一次錯誤的技術選擇，差...

日本信用卡系統異常 超商、手機版Suica一度無法刷卡

今天上午，日本全國便利商店等通路刷卡系統出現異常，部分信用卡一度無法交易。此外，手機版交通IC卡服務也出現無法使用的狀況

北約5%國防目標 估創歐洲440萬職缺、帶動8220億歐元經濟產出

德國經濟疲弱、企業裁員未歇，一項最新研究指出，北約推動的安全基礎建設投資可望成為新的經濟成長動能。若德國依計畫投入相關建設，估計可創造約72萬個工作機會，並帶動每年約1310億（歐元，下同，約1502億美元）經濟產出。

OpenAI前技術長成立新創公司推AI模型 借重大陸技術訓練

OpenAI 前技術長穆拉蒂（Mira Murati）自立門戶的Thinking Machines Lab 發表頭一款通用型AI 模型，借重成本較低的中國大陸技術開發產品。

301條款來真的！美國對巴西進口商品加徵25%關稅 牛肉咖啡除外

美國貿易代表署（USTR）針對美方所稱的巴西不公平貿易行為展開為期一年的調查後，15日晚間宣布對巴西部分商品加徵25%關稅，牛肉和咖啡則不在加徵之列。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。