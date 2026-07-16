輝達布局日本物理AI市場 擴大與Toyota合作

在人工智慧（AI）晶片大廠輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳造訪日本期間，輝達今天宣布日本物理AI廠商正運用NVIDIACosmos等平台，加速在製造、移動、基礎設施與機器人領域部署智慧機器；輝達同時宣布擴大與Toyota合作，推動汽車與機器人領域的物理AI發展。

輝達此次發表一系列軟硬體新消息，包括基於NVIDIA Nemotron開放式AI模型打造、擁有40億參數的Cosmos 3 Edge模型，可協助機器人與視覺AI代理在輝達邊緣運算電腦上理解周遭環境、即時推理，並生成機器人動作。

此外，輝達推出新款Jetson Thor電腦，包括由NVIDIA Blackwell架構驅動的全新T3000與T2000模組，推動主流機器人與邊緣AI發展。

黃仁勳透過新聞稿表示，AI的下一個前沿在物理世界，這是日本一個世代僅有一次的機會。日本開創了現代製造業，如今有機會在智慧產業時代重新定義製造業。

輝達指出，日本企業、新創公司與研究機構正運用輝達技術，推進開放式與代理型AI、物理 AI、汽車、金融服務、醫療保健、量子運算及遊戲等領域的發展。不少機構正導入NVIDIA Nemotron開放式模型、資料與函式庫，加速開發針對日本語言、產業與勞動力需求量身打造的AI。

在產業合作方面，輝達宣布擴大與Toyota合作，未來將利用輝達加速運算、AI軟體與模擬技術，開發更安全、更智慧的車輛，進一步優化汽車工程工作流程與工廠營運。