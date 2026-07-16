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日本信用卡系統異常 超商、手機版Suica一度無法刷卡
今天上午，日本全國便利商店等通路刷卡系統出現異常，部分信用卡一度無法交易。此外，手機版交通IC卡服務也出現無法使用的狀況。
「產經新聞」、「朝日新聞」及「讀賣新聞」報導，三井住友信用卡公司（Sumitomo Mitsui Card）表示，故障原因為「國際信用卡發卡組織網路異常」。
根據三井住友信用卡公司說法，今天上午8時10分左右至中午過後，部分特約商店無法刷卡交易，不過到下午1時左右，系統已經恢復正常。
三菱UFJ Nicos信用卡公司也在今天上午8時左右起，接獲部分特約商店無法刷卡的通報。Saison信用卡（Credit Saison）則在上午9時至11時之間，接獲了約100件「無法刷卡」的客服諮詢。
此外，從今天早上開始，部分便利商店等零售通路也出現無法使用信用卡的情況。零售業者永旺（AEON）同樣在上午8時左右信用卡交易一度中斷，不過隨後已迅速排除。
JR東日本則說明，自上午8時15分左右起，因外部系統發生故障，導致行動版Suica（Mobile Suica）無法正常交易。至上午10時已恢復正常。
另一方面，行動版PASMO也表示，自上午9時25分左右起，行動版PASMO及Apple Pay一度出現難以登入、儲值及購買定期票的狀況。不過，卡片內既有的儲值餘額仍可正常使用，定期票也可正常乘車。
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