彭博：台積電擬再投資美國1,000億美元 總投資額達2,650億美元

彭博引述美國官員報導，台積電（2330）計劃再投入1,000 億美元擴大美國晶片產能，正式落實台美官方協議的投資承諾。

美國一位官員表示，台積電整體投資計畫將因此擴大至 2,650 億美元。由於資訊尚未公開，這位官員不願具名。他表示，新增 1,000 億美元將用於興建四座晶圓廠，使台積電最終在美國擁有 10 座晶圓廠和兩座封裝廠。

去年，美國商務部長盧特尼克說服台積電增加亞利桑那州投資承諾。台積電不僅是亞洲最大企業，也是輝達（NVIDIA）賴以生產 AI 晶片的先進製造商。

川普政府重新談判多項晶片交易時，盧特尼克推動台積電擴大承諾，使投資額在 2025 年 3 月先提高至 1,650 億美元。去年底，美國又以關稅威脅，爭取更大投資承諾。

台美今年 1 月達成廣泛協議，將台灣關稅降至 15%，交換條件是台灣直接在美國境內項目投資 2,500 億美元。台積電在拜登政府時期承諾的 650 億美元，似乎不計入這 2,500 億美元總額。

這位美國官員和彭博先前報導都指出，新增資金將用於再興建四座晶圓廠，生產採用 2 奈米製程技術的邏輯晶片。官員說，視市場狀況而定，台積電最終也可能調整為三座邏輯晶圓廠和一座封裝廠，但未說明整體投資時程。

台積電位於鳳凰城外的第一座晶圓廠已於 2024 年底開始量產 4 奈米晶片，第二座晶圓廠預計明年下半年開始生產更先進的 3 奈米晶片。