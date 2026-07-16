OpenAI前技術長成立新創公司推AI模型 借重大陸技術訓練

OpenAI 前技術長穆拉蒂（Mira Murati）自立門戶的Thinking Machines Lab 發表頭一款通用型AI 模型，借重成本較低的中國大陸技術開發產品。

這家新創AI公司周三說，旗下 Inkling 基礎模型架構參考大陸 DeepSeek-V3，並採用北京月之暗面（Moonshot AI）旗下Kimi K2.5生成的資料進行訓練後優化。

這款模型問世，正逢大陸AI實驗室追趕美國對手方面卓有進展之際。數據平台OpenRouter的數據顯示，今年中國AI模型的整體使用量已超越美國同類產品。

美國先 AI 實驗室一再抱怨，大陸競爭對手抄襲其模型，手段之一是所謂的「蒸餾」——即用較大「教師」模型的輸出結果，訓練較小的「學生」模型。。

Thinking Machines 共享的基準測試資料顯示，Inkling 排名低於 Anthropic 和 OpenAI 的領先產品，也落後於幾款中國大陸模型。

不過，和ChatGPT 和 Claude 模型不同的是，Inkling 將採開放權重，也就是用戶可把模型部署在自家伺服器上，並針對特定用途微調。

Thinking Machines Lab 說：「今天，我們發布一款從零訓練、完整開放權重的模型，讓大家能把它變成自己的模型，藉此推進我們的使命。」

這家新創之所以受到關注，泰半是因為穆拉蒂在 AI 產業的聲望。她曾參與多項 OpenAI 產品開發，包括 ChatGPT、Dall-E 圖像生成器和語音模式。

她也曾在 2023 年 11 月 OpenAI 董事會策動推翻執行長奧特曼的風波中扮演要角。這位 OpenAI 前技術長於 2024 年 9 月離職，並在去年 2 月自立 Thinking Machines。