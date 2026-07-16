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OpenAI前技術長成立新創公司推AI模型 借重大陸技術訓練

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
Thinking Machines Lab 創辦人暨執行長穆拉蒂（Mira Murati）（中）今年3月出席輝達（NVIDIA）GTC 全球 AI 大會。
Thinking Machines Lab 創辦人暨執行長穆拉蒂（Mira Murati）（中）今年3月出席輝達（NVIDIA）GTC 全球 AI 大會。

OpenAI 前技術長穆拉蒂（Mira Murati）自立門戶的Thinking Machines Lab 發表頭一款通用型AI 模型，借重成本較低的中國大陸技術開發產品。

這家新創AI公司周三說，旗下 Inkling 基礎模型架構參考大陸 DeepSeek-V3，並採用北京月之暗面（Moonshot AI）旗下Kimi K2.5生成的資料進行訓練後優化。

這款模型問世，正逢大陸AI實驗室追趕美國對手方面卓有進展之際。數據平台OpenRouter的數據顯示，今年中國AI模型的整體使用量已超越美國同類產品。

美國先 AI 實驗室一再抱怨，大陸競爭對手抄襲其模型，手段之一是所謂的「蒸餾」——即用較大「教師」模型的輸出結果，訓練較小的「學生」模型。。

Thinking Machines 共享的基準測試資料顯示，Inkling 排名低於 Anthropic 和 OpenAI 的領先產品，也落後於幾款中國大陸模型。

不過，和ChatGPT 和 Claude 模型不同的是，Inkling 將採開放權重，也就是用戶可把模型部署在自家伺服器上，並針對特定用途微調。

Thinking Machines Lab 說：「今天，我們發布一款從零訓練、完整開放權重的模型，讓大家能把它變成自己的模型，藉此推進我們的使命。」

這家新創之所以受到關注，泰半是因為穆拉蒂在 AI 產業的聲望。她曾參與多項 OpenAI 產品開發，包括 ChatGPT、Dall-E 圖像生成器和語音模式。

她也曾在 2023 年 11 月 OpenAI 董事會策動推翻執行長奧特曼的風波中扮演要角。這位 OpenAI 前技術長於 2024 年 9 月離職，並在去年 2 月自立 Thinking Machines。

OpenAI 中國大陸 DeepSeek

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