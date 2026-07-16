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301條款來真的！美國對巴西進口商品加徵25%關稅 牛肉咖啡除外

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
美國總統川普2025年10月26日在馬來西亞吉隆坡舉行的東協峰會期間，會見巴西總統魯拉（右）。美聯社
美國總統川普2025年10月26日在馬來西亞吉隆坡舉行的東協峰會期間，會見巴西總統魯拉（右）。美聯社

美國貿易代表署（USTR）針對美方所稱的巴西不公平貿易行為展開為期一年的調查後，15日晚間宣布對巴西部分商品加徵25%關稅，牛肉和咖啡則不在加徵之列。

華爾街日報報導，美國總統川普2025年曾對巴西加徵50%關稅，但後來遭美國最高法院推翻。目前未獲豁免的巴西進口商品關稅稅率為10%。新措施的法源依據是「貿易法」第301條，該條款允許總統在政府能舉證存在不公平貿易行為的情況下加徵關稅。

美國貿易代表葛里爾在聲明中指出，巴西擁有超過2.1億名消費者，是一個重要市場，但巴西的不公平貿易行為，使美國勞工和生產商無法進入。

國務卿魯比歐則在X發文表示，川普已指示USTR對大多數巴西進口商品加徵25%關稅。他寫道：「不要誤解其中原因：魯拉總統及他的政府未以善意與美國談判。」並補充說：「他的經濟政策對美國人和巴西人都不利。」

魯拉在X發布的聲明中，巴西政府表示拒絕接受這項關稅，並將援引經濟互惠法反制。聲明指出，2026年7月15日將成為巴西與美國關係史上「令人遺憾的里程碑」。巴西已與美國貿易代表署接觸，試圖結束301條款調查，並提出證據反駁不公平貿易指控。聲明強調：「對我國採取單方面措施毫無正當理由。」

巴西 關稅 商品

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