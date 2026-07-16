聯合航空出奇招！取消經濟艙中間座位 搶攻願多花錢買舒適的旅客

美國聯合航空（United Airlines）宣布，將在旗下全新空中巴士A321XLR客機的「經濟艙Plus（Economy Plus）」，推出取消中間座位的嶄新配置，改設為靠窗與走道乘客共用的桌面，讓兩側旅客享有更寬敞的乘坐空間。

這項設計目前每架飛機僅有一排，定價與開賣時間預計今年稍晚公布。聯合航空表示，將是全美首家提供此類座位配置的航空公司，未來不排除擴大導入其他機型。

近年航空業積極推出多元升級服務，以迎合旅客需求。德國漢莎航空（Lufthansa）與芬蘭航空（Finnair）等歐洲業者，已在商務艙提供保留空座服務；部分航空公司也允許旅客付費保留隔壁座位，不與陌生人相鄰而坐。

聯合航空今年稍早也宣布，明年起將於部分波音廣體客機推出「United Relax Rows」，經濟艙旅客在起飛後可將三人座席變成可躺臥休息的空間。

業界趨勢顯示，航空公司正透過更多座位選項、加購服務與分級票價，搶攻願意多花錢換取舒適度的客群。然而，服務內容差距日漸擴大，引發部分旅客不滿，質疑過去免費的服務如今需要額外付費。