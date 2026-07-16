亞洲晶片股重挫！台積電法說接棒檢驗AI需求 國際油價連四日上漲

亞洲半導體股周四重挫，拖累大盤走低，投資人愈來愈懷疑，AI 帶動的漲勢能否撐住偏高評價。油價連續四日上漲。

AI 投資風向球的南韓 Kospi 指數一度重挫 7.3%，SK 海力士和三星電子在首爾周五休市前分別大跌8.4%和6.7%。南韓金融服務委員會主席說，南韓很快會宣布措施，處理與這些晶片製造商相關的槓桿型 ETF 爭議；這類產品被指加劇市場波動。

9 月交割布蘭特原油周四上漲 0.3%，報每桶 85.21 美元；8 月交割西德州中級原油上漲 0.5%，報每桶 80.03 美元。

半導體供應鏈關鍵企業艾司摩爾（ASML）據報導計劃調高價格，也使投資人對晶片業維持謹慎。這家荷蘭公司今年第二度調高全年營收預測後，投資人將轉而關注台積電（2330）今天的法說會，以取得 AI 建設的最新線索。

美國對伊朗發動新一波空襲後，布蘭特原油連四日上漲，接近每桶 85.50 美元，也壓抑市場氣氛。最新攻擊加深市場疑慮，擔心中東緊張升級會進一步干擾能源供應。

Lombard Odier 亞洲投資長暨投資解決方案主管伍茲（John Woods）接受彭博電視訪問時說：「我長期以來一直擔心南韓散戶市場出現這種投機狂熱。只要任何市場出現過度槓桿，我都會擔心。一般來說，這通常不會有好結果。」