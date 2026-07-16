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AI晶片景氣大好推升通膨 南韓央行三年多來首度升息

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
南韓央行總裁申鉉松已一再強調，通膨、經濟成長、匯率及金融穩定風險均指向相同的政策方向，將貨幣政策決策中通常存在的取捨兩難降至最低。歐新社
南韓央行總裁申鉉松已一再強調，通膨、經濟成長、匯率及金融穩定風險均指向相同的政策方向，將貨幣政策決策中通常存在的取捨兩難降至最低。歐新社

南韓央行周四一如預期升息1碼（0.25個百分點），時隔三年多來首度升息，因 AI 帶動的晶片景氣熱潮導致通膨頑強不退，也讓經濟成長優於預期。

南韓銀行將7天期附買回利率調高至 2.75%，符合彭博調查所有經濟學家預期。這項決策也代表南韓央行開啟新的政策周期。自 2024 年底以來，南韓央行曾四度降息，上一次升息是在 2023 年 1 月。

這項決定反映了央行近幾個月來愈趨鷹派的立場。總裁申鉉松一再強調，通膨、經濟成長、匯率及金融穩定風險均指向相同的政策方向，將貨幣政策決策中通常存在的取捨兩難降至最低。

南韓當局已多次上修成長展望，最近一次是在本周早，政府說如今預期今年國內生產毛額（GDP）成長 3%。國際貨幣基金組織（IMF）上周也把南韓列為全球 30 大主要經濟體中成長展望上修幅度最大的國家，將 2026 年預測調高至 2.6%。

現代汽車證券經濟學家崔濟民（音譯）說：「韓國央行預料會維持鷹派傾向，並保留進一步緊縮的可能性。不過，由於通膨、匯率和中東衝突相關風險雖然仍在，卻沒有明顯惡化，央行更可能維持目前立場，而不是變得更鷹派。」

KB 證券固定收益分析師林在均（音譯）說，雖然油價仍處高檔，但第二輪通膨效應尚未浮現。此外，薪資成長正在放慢，韓元近日走強，附買回資金流動性相關疑慮也可能使南韓央行在 8 月 27 日下次決策時，避免連續升息。

央行 南韓 匯率

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