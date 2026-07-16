快訊

2026台灣蘋果BTS方案來了！贈品縮水變禮品卡、買它省1萬1 優惠資格一次看

拚戰力！美軍推睪固酮治療新政 30歲以上官兵每年都要驗

大暑將至！12生肖重啟財運方法曝 鼠快清冰箱、「這動物」浴室要乾淨

聽新聞
0:00 / 0:00

Uber傳擬以125億歐元併購Foodpanda原母公司 Delivery Hero

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
Delivery Hero傳最快今天宣布接受 Uber 併購。路透
Delivery Hero傳最快今天宣布接受 Uber 併購。路透

Uber傳將以125億歐元的價碼收購外賣平台業者Delivery Hero，進一步整合全球餐飲外送市場。

英國金融時報引述多位知情人士報導，這家德國外送集團最快周四宣布交易，Uber 預計以每股約 41 歐元收購。

知情人士也說，這項交易會分拆 Delivery Hero，由Delivery Hero將旗下土耳其業務Yemeksepeti及幾個歐洲業務賣給一家美國投資公司，以減少Uber市場重疊，也降低引發競爭監管審查的風險。知情人士提醒，條款和時程尚未定案，仍可能變動。

這項交易將成為餐飲外送市場最新一波整合，也壯大 Uber 的規模，挑戰競爭對手。去年，DoorDash 以 29 億英鎊收購英國 Deliveroo，Prosus 則以 41 億歐元收購 Just Eat Takeaway。

東南亞最大叫車與外送平台 Grab 今年3月宣布以6億美元收購 Delivery Hero 旗下 Foodpanda 的台灣事業。Uber 2024 年 5 月曾以 9.5 億美元收購台灣Foodpanda。不過，這項交易在 2024 年 12 月因反壟斷疑慮，遭台灣主管機關否決。值得一提的是，Uber也是Grab最大機構股東，持股約13.5%。

這項交易也讓Uber取得 Talabat 和沙烏地阿拉伯 HungerStation，大舉拓展中東市場。Uber 也將取得 Delivery Hero 的南韓事業 Baemin。

為安排這項交易，Uber暫緩在五個歐洲新市場推出外送服務；這些奧地利、挪威和希臘在內的市場都有 Delivery Hero 業務。Uber 幾個月前才宣布進軍這些市場。

Uber 和 Delivery Hero 在歐盟四個外送市場業務重疊，分別是波蘭、葡萄牙、西班牙和瑞典。

Uber 土耳其 德國

延伸閱讀

向外送員收媒合費？Uber Eats：目前無規劃

Uber Eats 公布2026年下半年外送夥伴支持計畫

Uber Eats訂閱方案漲65.8% 稱未見退訂潮

觀察站／外送雙雄時代 還能走多遠

相關新聞

彭博：AI晶片貨運需求爆發 華航長榮貨運營收升至三年高點

韓台航空公司成為 AI 伺服器和電腦晶片需求成長的最新受惠者，這波意外之財有助抵銷航空燃油大幅攀升的成本。

Uber傳擬以125億歐元併購Foodpanda原母公司 Delivery Hero

Uber傳將以125億歐元的價碼收購外賣平台業者Delivery Hero，進一步整合全球餐飲外送市場。

輝達深化豐田合作 推動實體AI落實至智慧城市和工廠

輝達（NVIDIA）將向豐田汽車供應人工智慧（AI）硬體和軟體，用於支援智慧城市、交通智慧系統和汽車製造工廠，深化雙方長達十年、始於自駕車開發的合作關係。

台積電ADR小跌0.2% 較台北交易溢價不到11%

台積電ADR周三臨法說會前下跌0.2%，收在419.48美元，較台北交易溢價縮減為10.8%。

標普500無視晶片股拉回續漲 PayPal飆漲、銀行財報添動能

美國股市周三小幅收高，大型科技股走強，抵銷晶片股回落的壓力；PayPal 傳出收到收購提案後股價大漲，加上銀行業財報續強，帶動華爾街氣氛偏多。

不忘30年前救命之恩 黃仁勳親赴秋葉原感謝SEGA與恩人同框

美國人工智慧（AI）晶片大廠輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳今天親赴日本東京秋葉原，出席輝達與日本電玩業巨擘SEGA的合...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。