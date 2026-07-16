Nike新鞋撞臉7-Eleven？配色、發售日惹議挨告侵權 恐被全數銷毀

便利超商巨頭7-Eleven近日對運動用品大廠耐吉（Nike）提起商標侵權訴訟，起因是耐吉準備推出的新款運動鞋Nike Air Max 95 Big Bubble Sport Green和安全橙色的配色方案，被指控涉嫌利用7-Eleven的品牌形象。

根據訴訟文件，耐吉的新鞋款大膽採用橙色、綠色和紅色的三色條紋圖案，與7-Eleven門市招牌、制服等廣泛使用的「三色商標」高度相似。此外，該鞋款原定於7 月11日發售，這一天恰巧是 7-Eleven 的年度活動「免費思樂冰日」，遭質疑涉嫌搭便車利用7-Eleven的品牌識別度及品牌影響力。

7-Eleven在訴訟中強調，消費者已經對這款鞋與7-Eleven的關聯感到混淆，甚至在網路上被稱為「7-Eleven」鞋。該公司表示，他們過去曾與Crocs和DGK等品牌進行官方合作，但這次耐吉的行為卻是「明知故犯、蓄意惡意地」誤導消費者。

雙方原本在 2020 年計畫合作推出「7-Eleven x Nike SB Dunk Low」聯名款，但因新冠疫情影響而擱置。此次爭議鞋款在多次協商未果後，最終迫使7-Eleven訴諸法律行動。

目前，耐吉已將該鞋款從官網移除，但部分賣家仍在二手市場上高價轉售。7-Eleven正尋求法院命令銷毀這些鞋款，並要求耐吉返還所有利潤及支付法律費用。

今年以來，兩家公司皆面臨內部挑戰，耐吉裁員 1,400 人，7-Eleven則關閉了超過 600 家門市。這場商標戰的結果如何，外界正密切關注。