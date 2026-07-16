快訊

大暑將至！12生肖重啟財運方法曝 鼠快清冰箱、「這動物」浴室要乾淨

川普擬擴大攻伊！傳評估奪島、轟核設施 美伊戰事恐進最危險階段

「年度大潮」來了！這些沿海地區水位升高 專家示警：小心海水倒灌

聽新聞
0:00 / 0:00

彭博：AI晶片貨運需求爆發 華航長榮貨運營收升至三年高點

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
大韓航空和中華航空貨運收入的單季增幅，是新冠肺炎疫情以來最大。路透
大韓航空和中華航空貨運收入的單季增幅，是新冠肺炎疫情以來最大。路透

韓台航空公司成為 AI 伺服器和電腦晶片需求成長的最新受惠者，這波意外之財有助抵銷航空燃油大幅攀升的成本。

彭博依據大韓航空、中華航空（2610）和長榮航空（2618）最近一季財報計算，三家公司貨運營收都升至三年多來最高水準。

這些航空公司把新一波貨運需求歸功於半導體和相關設備出貨。大韓航空和中華航空貨運收入的單季增幅，是 2022年以來最大；當年新冠肺炎疫情推高運送價格，也把貨運營收推上紀錄高點。

美國銀行亞太運輸研究主管 Nathan Gee 接受訪問時說：「貨運一直是亞太航空公司的關鍵亮點。」他並指出，近日 AI 超級周期成形、電商貨流蓬勃，加上供給偏緊支撐強大定價能力，因此「我們看好到 2027 年的航空貨運基本面展望」。

這波需求激增，背後是全球搶建AI資料中心及相關基礎設施的競賽。其他受惠於AI熱潮的產業，還涵蓋建築設備製造商、工業級電池、發電機及渦輪機業者。

台灣和南韓航空公司擁有專用貨機機隊，形勢尤其有利。南韓 SK 海力士和三星電子是全球三大 AI 伺服器記憶體晶片製造商中的兩家，台積電（2330）則是輝達主要晶圓代工夥伴。

官方貨運價格 TAC 指數資料顯示，近日從香港、首爾和台灣等主要地點飛往美國的主要航空貨運航線，運價已升至 2022 年以來最高水準。

大韓航空本周公布營業利益，超出分析師預估逾四倍。這家航空公司把貨運營收飆升近 50%，歸因於全球 AI 投資，並說將持續加碼 AI 相關產業等高成長貨運領域。

AI 晶片出貨增加，也有助減緩今年波斯灣及周邊地區爆發敵對行動後，航空燃油價格上漲帶來的衝擊。

長榮航空周二告訴彭博，AI 伺服器相關貨品占該公司台灣飛往美國航空貨運總量的 40% 至 50%，但未說明期間。長榮正計劃到 2028 年前增加三架貨機，以因應需求。

華航 長榮 彭博

延伸閱讀

外資五天買超長榮航逾21萬張 航空雙雄要再起飛了？

長榮航靚 權證瞄準長天期

艾司摩爾三度上修展望 台積法說前釋AI需求強勁訊息

韓股動盪 區域型 ETF、基金逢低布局

相關新聞

彭博：AI晶片貨運需求爆發 華航長榮貨運營收升至三年高點

韓台航空公司成為 AI 伺服器和電腦晶片需求成長的最新受惠者，這波意外之財有助抵銷航空燃油大幅攀升的成本。

輝達深化豐田合作 推動實體AI落實至智慧城市和工廠

輝達（NVIDIA）將向豐田汽車供應人工智慧（AI）硬體和軟體，用於支援智慧城市、交通智慧系統和汽車製造工廠，深化雙方長達十年、始於自駕車開發的合作關係。

台積電ADR小跌0.2% 較台北交易溢價不到11%

台積電ADR周三臨法說會前下跌0.2%，收在419.48美元，較台北交易溢價縮減為10.8%。

標普500無視晶片股拉回續漲 PayPal飆漲、銀行財報添動能

美國股市周三小幅收高，大型科技股走強，抵銷晶片股回落的壓力；PayPal 傳出收到收購提案後股價大漲，加上銀行業財報續強，帶動華爾街氣氛偏多。

不忘30年前救命之恩 黃仁勳親赴秋葉原感謝SEGA與恩人同框

美國人工智慧（AI）晶片大廠輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳今天親赴日本東京秋葉原，出席輝達與日本電玩業巨擘SEGA的合...

投資人狂熱消退 SpaceX跌破135美元IPO發行價

隨著市場熱情消退，富豪馬斯克旗下SpaceX今天在美股盤中連續4個交易日股價呈跌勢，首次跌破其首次公開募股（IPO）13...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。