快訊

世足賽／英格蘭領先後變陣卻失守 凱恩嘆「過於保守」：功虧一簣太難受

聽新聞
0:00 / 0:00

輝達深化豐田合作 推動實體AI落實至智慧城市和工廠

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
豐田將部署輝達 Omniverse，為汽車組裝產線建立數位分身，藉此虛擬模擬不同生產方式，並優化效率。美聯社
豐田將部署輝達 Omniverse，為汽車組裝產線建立數位分身，藉此虛擬模擬不同生產方式，並優化效率。美聯社

輝達NVIDIA）將向豐田汽車供應人工智慧（AI）硬體和軟體，用於支援智慧城市、交通智慧系統和汽車製造工廠，深化雙方長達十年、始於自駕車開發的合作關係。

輝達周四發布新聞稿說，兩家公司將深化合作，推動 AI 落實至現實世界。雙方先前也曾和美國 Ready Robotics 合作開發軟體，協助提升工廠現場安全和生產力。

輝達機器人與邊緣 AI 副總裁塔拉（Deepu Talla）說：「我們正擴大合作，推動實體 AI 發展，範圍不只汽車，也包括機器人和智慧城市。」將AI從資料中心延伸至裝置和機器設備的直接整合，是今年業界的共同焦點。

輝達共同創辦人暨執行長黃仁勳本周率團訪日，爭取更多業務，並為這項新技術的潛力造勢。本周，黃仁勳多年好友、同為 AI 倡導者孫正義，在軟銀舉辦的 SoftBank World 活動上表示，對AI過度投資的質疑是「愚蠢的」，並鼓勵日本企業把握眼前的機遇。

豐田將把輝達 AI 平台整合進 Woven City。這是豐田在靜岡縣一處舊工廠基地打造的實驗型原型社區，用作在真實生活場景測試尖端技術的實驗場。

除了都市移動之外，豐田將部署輝達 Omniverse，為汽車組裝產線建立數位分身，藉此虛擬模擬不同生產方式，並優化效率。豐田也會運用輝達 Isaac 機器人平台和 Nemotron 大型語言模型，加速汽車軟體開發。

雙方的結盟始於 2017 年，當時豐田選擇輝達 Drive PX 平台，測試早期自動駕駛系統。雙方去年進一步擴大合作，豐田承諾在即將推出的商用車隊使用輝達 Drive AGX Orin 平台。

豐田 輝達 NVIDIA

延伸閱讀

川崎重工傳攜手輝達 在日本打造配備機器人AI造船廠

黃仁勳東京闢謠！強調Vera Rubin晶片已生產 指稱延誤的報導不實

保瑞偕英矽智能簽署戰略合作 攻 AI 藥物研發 潛在商機上看25億美元

鴻海加碼投資Agility Robotics

相關新聞

美PPI增速放緩 6月下滑0.3%「鷹」浪變小

美國6月生產者價格意外下滑，能源成本降低有助改善通膨前景，美國聯準會（Fed）可望有更多空間能暫緩升息，帶動美股15日小幅開高，標普500和那斯達克指數雙雙攀升。

IBM獲利預警 股價重挫25% 逾50年最大單日跌幅

IBM上季營收初步估計低於預期，並發布獲利預警，坦言低估人工智慧（AI）帶動企業支出轉向硬體的程度，股價14日應聲崩跌25%，寫1972年以來最大單日跌幅，市值蒸發約670億美元。

輝達深化豐田合作 推動實體AI落實至智慧城市和工廠

輝達（NVIDIA）將向豐田汽車供應人工智慧（AI）硬體和軟體，用於支援智慧城市、交通智慧系統和汽車製造工廠，深化雙方長達十年、始於自駕車開發的合作關係。

台積電ADR小跌0.2% 較台北交易溢價不到11%

台積電ADR周三臨法說會前下跌0.2%，收在419.48美元，較台北交易溢價縮減為10.8%。

標普500無視晶片股拉回續漲 PayPal飆漲、銀行財報添動能

美國股市周三小幅收高，大型科技股走強，抵銷晶片股回落的壓力；PayPal 傳出收到收購提案後股價大漲，加上銀行業財報續強，帶動華爾街氣氛偏多。

不忘30年前救命之恩 黃仁勳親赴秋葉原感謝SEGA與恩人同框

美國人工智慧（AI）晶片大廠輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳今天親赴日本東京秋葉原，出席輝達與日本電玩業巨擘SEGA的合...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。