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台積電ADR小跌0.2% 較台北交易溢價不到11%
台積電ADR周三臨法說會前下跌0.2%，收在419.48美元，較台北交易溢價縮減為10.8%。
美國股市周三小幅收高，大型科技股走強，抵銷晶片股回落的壓力；PayPal 傳出收到收購提案後股價大漲，加上銀行業財報續強，帶動華爾街氣氛偏多。
道瓊工業指數上漲 150.37 點，漲幅 0.3%，收在 52,658.64 點；標普500指數上漲 28.81 點，漲幅 0.4%，收 7,572.40 點；那斯達克綜合指數上漲 162.22 點，漲幅 0.6%，收在 26,269.23 點。
蘋果、Alphabet 與亞馬遜漲幅均逾 3%，支撐主要指數收紅。不過晶片股走弱，費城半導體指數下跌 2.1%，美光、Marvell、英特爾與 AMD 均拖累類股表現。台積電ADR小跌0.2%。
台灣加權股價指數周三大漲893.64點，收在45,631.59點。台積電（2330）漲0.8%收在2,440元。
個股ADR 代碼ADR收盤（換算後）漲跌幅（%）台北上市股票收盤價溢價率（%）
台積電 TSM US 2,702.21 -0.22 2,440.00 10.75
日月光投控 ASX US 655.78 +0.89 683.00 -3.99
聯電 UMC US 160.53 +4.53 166.00 -3.30
中華電 CHT US 133.83 +0.27 133.00 0.62
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