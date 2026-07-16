標普500無視晶片股拉回續漲 PayPal飆漲、銀行財報添動能

美國股市周三小幅收高，大型科技股走強，抵銷晶片股回落的壓力；PayPal 傳出收到收購提案後股價大漲，加上銀行業財報續強，帶動華爾街氣氛偏多。

道瓊工業指數上漲 150.37 點，漲幅 0.3%，收在 52,658.64 點；標普500指數上漲 28.81 點，漲幅 0.4%，收 7,572.40 點；那斯達克綜合指數上漲 162.22 點，漲幅 0.6%，收在 26,269.23 點。

蘋果、Alphabet 與亞馬遜漲幅均逾 3%，支撐主要指數收紅。不過晶片股走弱，費城半導體指數下跌 2.1%，美光、Marvell、英特爾與 AMD 均拖累類股表現。台積電ADR小跌0.2%。

PayPal 大漲 17%，創下掛牌以來最大單日漲幅。市場傳出支付業者 Stripe 與私募股權公司 Advent 提出每股 60.50 美元的收購方案，對 PayPal 估值約 530 億美元。PayPal 股價已較 2021 年每股逾 300 美元的高點重挫 85%。

銀行與資產管理股表現也成為盤面焦點。摩根士丹利第 2 季獲利跳增 58% 至 56.5 億美元，投資銀行收入成長 58%，受 SpaceX IPO 帶動；交易收入也成長 48%。財富管理部門單季淨流入資產達 1,480 億美元，其中逾半與職場投資平台上的 IPO 有關。貝萊德第 2 季管理資產規模升至 15.3 兆美元新高，受惠客戶淨流入資金 1,920 億美元，股價大漲 6.6%；KKR、Ares Management 與黑石等同業股價也同步走高。

醫療保險業者 Elevance Health 大跌 8.5%。該公司雖公布優於預期的第 2 季獲利，但表示未來 12 至 18 個月將退出華府特區等地的 Medicaid 市場。

SpaceX 股價首度跌破 135 美元 IPO 價格，盤中一度低見 132.15 美元。自 6 月 16 日收盤高點以來，這家火箭製造商市值已蒸發約 8,000 億美元。

聯準會主席凱文・華許赴國會作證第二天，未附和部分同僚對 AI 投資熱潮可能推升通膨的警告。他表示，相關支出對物價的影響較像一次性調整，而非持續性的通膨力量。

精品股方面，卡地亞與梵克雅寶母公司 Richemont 公布截至 6 月止三個月銷售成長 20%，幾乎為分析師預期的兩倍，推升其在蘇黎世掛牌股價上漲約 7.7%；LVMH 與 Hermès 等同業也受激勵走高。

油價變動不大，布蘭特原油在每桶 85 美元附近交投，市場持續評估美國與伊朗圍繞荷莫茲海峽對峙的最新發展。美債殖利率下滑，美國10 年期公債殖利率下降 0.040 個百分點至 4.545%。美元指數下跌 0.4%，歐元報 1.15 美元。黃金下跌 17.10 美元，跌幅 0.4%，報每英兩 4,044.00 美元。

展望後市，UnitedHealth、Netflix、GE Aerospace 與台積電（2330）將於周四公布財報，6 月零售銷售數據也將在美股開盤前發布。