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投資人狂熱消退 SpaceX跌破135美元IPO發行價

中央社／ 紐約15日綜合外電報導
SpaceX股價15日跌破135美元IPO發行價，連續四個交易日下滑。 路透社
SpaceX股價15日跌破135美元IPO發行價，連續四個交易日下滑。 路透社

隨著市場熱情消退，富豪馬斯克旗下SpaceX今天在美股盤中連續4個交易日股價呈跌勢，首次跌破其首次公開募股（IPO）135美元發行價。

法新社報導，格林威治時間（GMT）16時15分左右，美國太空探索科技公司（SpaceX）股價下跌2%，報每股133.35美元，遠低於上月觸及的每股225美元高點。

SpaceX上月透過IPO，集資逾850億美元，創下史上規模最大IPO紀錄，並使創辦人馬斯克（Elon Musk）成為全球首位兆元（美元）富豪。

SpaceX上市後股價曾狂飆，市值一度超越微軟（Microsoft）及亞馬遜（Amazon）等矽谷科技巨頭。

SpaceX IPO Amazon

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