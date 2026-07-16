傳蘋果尋求收購晶片公司 強化AI伺服器實力

中央社／ 華盛頓15日綜合外電報導

美國科技新聞媒體The Information今天引述知情人士的話報導，科技巨擘蘋果Apple）正在尋求收購晶片公司，以強化其研發用於運行人工智慧（AI）伺服器處理器的能力。

報導指出，蘋果已接觸多家晶片新創公司，探詢對方是否有意接受收購，並與投資銀行討論潛在交易。

The Information指出，蘋果AI伺服器目前採用自研的M2 Ultra晶片，但其效能表現面臨挑戰，因此希望透過收購晶片公司來加速相關技術發展。

知情人士透露，蘋果原本預計今年推出代號Baltra的新一代AI伺服器晶片，但相關計畫已延後。

蘋果尚未立即回應置評要求；路透社無法獨立證實上述報導。

The Information報導，蘋果今年稍早曾嘗試在其內部伺服器上運行谷歌（Google）的Gemini大型語言模型，作為Siri升級計畫的一環，但測試結果顯示運算速度未達預期，因此最終選擇採用Google Cloud的AI基礎設施。

蘋果向來鮮少進行大型併購，最近一筆交易是今年1月收購以色列AI新創公司Q.ai。

截至3月28日為止，蘋果持有455.7億美元現金及約當現金。

蘋果上週宣布與半導體設計大廠博通（Broadcom）達成一項規模逾300億美元的多年期供應協議，進一步擴大在美國的晶片採購布局。

Apple 蘋果 美國

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