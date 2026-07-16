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助打伊朗有功 阿聯獲准增購美AI晶片
阿聯已能擴大從美國取得人工智慧（AI）晶片，原因是近幾個月該國協助美國攻擊伊朗、並攔截飛彈，同時維持石油從荷莫茲海峽向外運輸，凸顯晶片已成為外交談判的重要角色。
美國商務部表示，據10日公布的法規調整，阿聯今後在採購可能具有軍事用途的技術、軍事物資及能源基礎設施時，待遇將比照歐洲國家、南韓及印度。此前，阿聯被歸在與中國大陸及葉門相同的類別。
最新調整代表阿聯的主要AI公司G42至少在未來九個月內，能自由向輝達（Nvidia）等美國企業採購晶片，微軟與OpenAI等要在阿聯興建資料中心的限制也將取消。過去，這些公司出口執行AI模型所需晶片時，必須取得商務部核發出口許可，程序繁瑣。產業分析師說，這攸關價值數十億美元以上的晶片。
美國官員透露，這次阿聯選擇與美國並肩對抗伊朗，直接向白宮及政府高層證明阿聯是值得信賴的盟友。阿聯早在拜登政府時期便遊說美國放寬晶片出口限制。伊朗戰爭後，阿聯官員再度直接遊說白宮，希望改變出口管制分類，並以印度為例，指出印度自2016年成為美國「主要防務夥伴」後，即享有更高層級的貿易優惠。
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