IBM獲利預警 股價重挫25% 逾50年最大單日跌幅

IBM上季營收初步估計低於預期，並發布獲利預警，坦言低估人工智慧（AI）帶動企業支出轉向硬體的程度，股價14日應聲崩跌25%，寫1972年以來最大單日跌幅，市值蒸發約670億美元。

IBM 14日提前公布第2季初步業績，整體營收達172億美元，年增1%，低於市場預估的179億美元；基礎設施部門營收年減7%，比原先預估更差，軟體營收則年增5%；經調整後的每股盈餘為2.93美元，也未達分析師預期的3.02美元。

IBM執行長克里希納坦言，該公司低估AI帶動企業支出轉向硬體的幅度，客戶因預期伺服器、儲存設備及記憶體供應吃緊、價格上漲，紛紛優先採購相關設備，進而排擠對軟體產品的支出，導致IBM多筆大型交易未能如期完成。克里希納說，該公司「未能及時」因應市場環境變化，「是上季業績不如預期的主要原因」。

IBM股價14日跌幅寫逾50年來最大，甚至超越1987年「黑色星期一」股災時的幅度。這項消息當日也拖累軟體股全面走弱。ServiceNow下跌5.8%，Workday跌3.5%，SAP跌3.2%，Salesforce跌2.1%。

AI硬體與晶片類股則普遍走高。Sandisk股價14日收盤上漲5%，美光漲4.9%，英特爾漲4.7%，輝達漲4.1%。此外，費半指數今年來已大漲79%，追蹤軟體股的iShares Expanded Tech-Software ETF則下跌11.4%。

晨星分析師楊·路克（音譯）指出，IBM的財報不只是單一公司的失利，更凸顯AI投資熱潮正重塑企業IT支出結構。在科技預算有限的情況下，大量資金流向硬體公司，形成「硬體吃掉所有人的午餐」的新趨勢。

IBM近年積極轉型，希望擺脫傳統硬體公司的形象，陸續斥資數百億美元收購Red Hat、HashiCorp及Confluent等軟體公司，並布局生成式AI與AI代理市場。然而，AI基礎建設投資熱潮，為既有軟體業務前景投下陰影，市場也憂心AI工具恐取代許多現有軟體產品。