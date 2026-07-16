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Fed主席華許：美面臨AI供應震撼 會審視對就業與生產力影響

經濟日報／ 編譯簡國帆／綜合外電

聯準會Fed）主席華許15日出席聯邦參議院銀行委員會聽證會，而前一日在眾院聽證會上，他依然強調「穩定物價」，同時堅持Fed決策獨立性。他也坦承人工智慧（AI）「供應震撼」來到的時間，比他的預期還早。

最新數據顯示，美國通膨降溫速度比預期來得快，他在眾院作證時說，或許有人說這代表「任務完成」，但「這不是我的看法」，因為這只是「單一數據點」，暗示弱於預期的數據，還不足以讓決策官員放鬆。

華許承諾Fed將達成物價穩定，也暗示自己有緊縮傾向，但也說未來「將詢問我們的同事」，並針對Fed要對部署政策工具以穩定物價到什麼程度與時機，有良性的內部爭論。

談到AI時，他說Fed需要審視AI對就業與生產力的影響，也不能感到自滿，AI榮景「或許是我成年以來的最大改變」，改變了創新的方法與速度，他的最佳猜測就是AI將能「擴增」現有工作，短期可能帶來破壞，但也會創造許多其他工作。

他說，美國正面臨AI「供應震撼」，「我必須坦承，這來得比我18個月或兩年前的預測還要快」，「似乎出現了某種『超級摩爾定律政策』」。他說，美國可能是AI的大贏家，「但我們不想太過自滿」，因為這也帶給金融服務基礎設施威脅。

華許不忘強調，Fed貨幣決策將獨立行事，承諾將壓低通膨，Fed將「專注於自己的職責」，不受政治影響，「我們不會讓政治進入Fed」。

他也未正面回應總統或行政部門官員是否該擁有自己監管的事業，Fed將專注於自己的職責，不會評論Fed以外的官員。

他否認Fed正在充分就業與物價穩定的雙重職責之間，面臨「痛苦抉擇」，表示在控制住通膨時，經濟就能繁盛，企業也能聘人，這不是「兩者只能擇一」的問題。

華許被問到，一旦爆發危機，Fed是否會創建支持穩定幣的機制時，只表示Fed不想「紓困任何人，包括加密貨幣」。

華許 Fed 聯準會

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