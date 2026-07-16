日擬發動漫角色紀念幣

聯準會（Fed）主席華許15日出席聯邦參議院銀行委員會聽證會，而前一日在眾院聽證會上，他依然強調「穩定物價」，同時堅持Fed決策獨立性。他也坦承人工智慧（AI）「供應震撼」來到的時間，比他的預期還早。

2026-07-16 02:19