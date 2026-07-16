美PPI增速放緩 6月下滑0.3%「鷹」浪變小

美國6月生產者價格意外下滑，能源成本降低有助改善通膨前景，美國聯準會（Fed）可望有更多空間能暫緩升息，帶動美股15日小幅開高，標普500和那斯達克指數雙雙攀升。

勞工統計局15日表示，美國6月生產者物價指數（PPI）月比下滑0.3%，市場原本預測與上個月持平；與去年同期相比則增長5.5%，同樣低於市場預期的6.2%。剔除食品和能源的核心PPI月比增長0.2%，增幅小於預期的0.3%；年比增幅則為4.7%，低於市場預期的5.1%。

PPI報告顯示，上個月的能源成本下滑，有助抑制通膨壓力。由於14日公布的消費者物價指數（CPI）也相當溫和，有望給予Fed更多暫緩升息的空間。只不過，中東衝突再度升溫，物價壓力降溫的情況可能為時短暫。

據PPI報告，美國6月能源價格下滑了6.4%，運輸和倉儲價格也下降。儘管如此，由於燃料成本上漲，以及美國總統川普對移民打壓導致司機減少，卡車運費仍然居高不下。

同時，食品價格也出現了三個月來首次下滑，天氣不佳、戰爭和關稅等因素之下，食品價格今年來基本都呈現上漲。

PPI當中的數個細項，是Fed偏好通膨指標「個人消費支出物價指數」（PCE）的計算依據，Fed格外關注。這些項目表現好壞不一，機票價格上揚1.9%，但資產組合管理費的月增幅放緩。PCE數據將在本月30日出爐。

彭博經濟學家指出，有了PPI數據，他們算出的PCE指數略高於CPI，但仍有望讓Fed在未來幾場會議維持利率不變。

紐約聯邦準備銀行總裁威廉斯15日表示，多個跡象顯示，通膨已然觸頂，央行利率可以按兵不動。

他在紐約對商業領袖演說時表示：「有鼓舞人心的理由，期待通膨已觸頂，未來幾季應會走低」，「我估計今年底前整體通膨將降至約3.25%，之後持續下行，在2027年接近我們的2%目標，而且於2028年達標。」

但並非所有人都這麼樂觀，TradeStation的羅素說，Fed短期內沒有壓力，但長期來說，油價是決定性因素，要是荷莫茲海峽無法迅速開放，通膨降溫可能會成為過去式。