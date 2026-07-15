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蓋洛普CEO：殖民火星可能比修復職場環境還容易

經濟日報／ 編譯林聰毅／綜合外電
AI的快速發展讓人類對殖民火星充滿期待，但全球職場卻仍深陷低敬業度與管理失能困境，尤其是年輕世代對AI的焦慮日益加劇，擔心影響其未來職涯發展。 路透
AI的快速發展讓人類對殖民火星充滿期待，但全球職場卻仍深陷低敬業度與管理失能困境，尤其是年輕世代對AI的焦慮日益加劇，擔心影響其未來職涯發展。 路透

人工智慧（AI）快速發展，讓人類對殖民火星等未來願景充滿想像，但全球職場卻仍深陷低敬業度與管理失能的困境，民調機構蓋洛普（Gallup）執行長克里夫頓（Jon Clifton）甚至直言：「我們距離殖民火星可能比修復全球失靈的職場還要近。」

克里夫頓表示，這句話雖然已成為蓋洛普內部的玩笑，但背後卻隱藏著一個令人不安的事實。根據蓋洛普最新調查，全球約80%員工在工作中缺乏「投入感」（engagement），敬業度已連續兩年下滑，甚至回到2020年疫情期間的低點。

蓋洛普估計，員工敬業度不足導致去年全球經濟損失約10兆美元的生產力，相當於約9%全球國內生產毛額（GDP），成為企業與各國經濟不可忽視的隱憂。

值得注意的是，有高達80%受訪者表示喜歡自己的工作，真正令人失去工作動力的是職場環境，包括不良管理文化、冗長低效率的會議、辦公室政治，以及缺乏彈性的工作制度。

克里夫頓說：「問題不是工作，而是工作場所。」

AI的興起推動了太空旅行夢想，馬斯克今年稍早表示，他希望SpaceX能在未來五到七年開始在火星上建造一座城市。OpenAI執行長奧特曼和亞馬遜創辦人貝佐斯等科技領袖也都曾樂觀表示，人類將在有生之年邁入星際旅行階段。

與此同時，AI的迅速普及也讓年輕世代對未來更加焦慮。蓋洛普指出，2025至2026年間，Z世代對AI的期待下降了14%，憤怒情緒則上升了9%。克里夫頓表示，年輕人對未來愈來愈缺乏希望，甚至在部分大學畢業典禮上公開表達不滿。

領英（LinkedIn）的經濟機會長拉曼（Aneesh Raman）認為，這種焦慮主要來自一種無力感。許多員工認為，AI如何改變工作模式與職涯發展，主要由企業高層與科技專家決定，自己幾乎沒有參與空間。

克里夫頓則認為，真正決定AI能否改善職場的關鍵仍在於管理者。他引用蓋洛普研究指出，管理者的良窳佔員工痛苦程度的70%，「如果不解決這個問題，就會扼殺員工的活力」。

相形之下，有主管協助其使用AI的員工表示，自己能充分發揮所長的機率將提高八倍。這些調查結果顯示，最終可能決定改善職場環境是否比殖民火星更遙不可及的是領導力，而非科技本身。

火星 OpenAI 貝佐斯

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