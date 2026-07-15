快訊

曼谷酒館惡火已32死：泰國消防安全的老問題重演？

周麟離婚留170坪豪宅給前妻！淨身出戶只帶7萬元一晚全花光

以為當上人生勝利組！54歲擁近800萬提早退休 移居鄉下卻因這1點後悔

聽新聞
0:00 / 0:00

美股早盤／科技股領漲 PPI比預期溫和 鼓勵市場信心

經濟日報／ 編譯易起宇／綜合外電
在科技大廠帶頭下，美股15日早盤上漲，PPI數據比預期放緩也鼓勵市場情緒。 路透
在科技大廠帶頭下，美股15日早盤上漲，PPI數據比預期放緩也鼓勵市場情緒。 路透

在科技大廠帶領下，美股15日早盤上漲，投資人也正在評估剛出爐的通膨數據，PPI數據再次顯示美國通膨降溫，另外還有一系列企業財報；PayPal則因傳出接到規模530億美元的併購提案而大漲。

道瓊工業指數15日早盤上漲290點，或0.5%；標普500和那斯達克指數也分別各上漲約0.4%和0.7%；費城半導體指數跌1%；台積電ADR漲0.3%。

科技大廠股價支撐著早盤市場。特斯拉漲2%，亞馬遜、蘋果、微軟和Alphabet分別各漲逾1%。SpaceX也漲近2%。

PayPal早盤則大漲13%，因路透引述知情人士報導，支付公司Stripe和私募基金Advent International已聯合向該公司提案，要以每股60.5美元價碼收購該公司，比PayPal 14日收盤價溢價約28%。

美國勞工統計局15日表示，6月生產者物價指數（PPI）意外月比下滑0.3%，未如市場所預期的持平。繼14日發布的消費者物價指數（CPI）數據後，再度顯示出美國通膨有放緩跡象，將降低市場對聯準會（Fed）短期內升息的預期。

據芝商所的FedWatch工具，市場目前預期Fed下次會議升息的可能性約為16%，比CPI報告前的近41%下滑。

美股 Alphabet 那斯達克

延伸閱讀

美股早盤／美通膨降溫...指數齊揚 費半漲3%、IBM重挫23%

美股收盤／四大指數收紅！通膨降溫 晶片股領漲 SK海力士ADR狂飆27%

跟CPI同步！美6月PPI意外加速放緩 Fed升息壓力暫時舒緩

美通膨降溫 6月CPI年增3.5%比預期好 升息且慢

相關新聞

波克夏大舉投資Google母公司！股神巴菲特授意 首次公開解釋

波克夏近來大舉投資Google母公司字母（Alphabet），股神巴菲特透露，這項投資由他發起，而非波克夏執行長亞伯（Greg Abel）。但他同時強調，亞伯才是公司決策者。

黃仁勳東京闢謠！強調Vera Rubin晶片已生產 指稱延誤的報導不實

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳15日在東京表示，下一代人工智慧（AI）加速器系統Vera Rubin已在生產，將按計畫交付給客戶，以回應指稱製造瓶頸可能延誤產品推出的報導。

蓋洛普CEO：殖民火星可能比修復職場環境還容易

人工智慧（AI）快速發展，讓人類對殖民火星等未來願景充滿想像，但全球職場卻仍深陷低敬業度與管理失能的困境，民調機構蓋洛普（Gallup）執行長克里夫頓（Jon Clifton）甚至直言：「我們距離殖民火星可能比修復全球失靈的職場還要近。」

美股早盤／科技股領漲 PPI比預期溫和 鼓勵市場信心

在科技大廠帶領下，美股15日早盤上漲，投資人也正在評估剛出爐的通膨數據，PPI數據再次顯示美國通膨降溫，另外還有一系列企業財報；PayPal則因傳出接到規模530億美元的併購提案而大漲。

IBM股價崩閃警訊：市場憂AI支出排擠IT預算 2大風險呼之欲出

藍色巨人IBM日前發布獲利預警，觸動股價狂跌25%。分析師警告，IBM股價暴跌，對資訊科技（IT）產業是一大警訊，凸顯IT需求型態可能正經歷重大轉變。

跟CPI同步！美6月PPI意外加速放緩 Fed升息壓力暫時舒緩

美國6月生產者價格意外下滑，能源成本下降幫助改善通膨前景，這將使美國聯準會（Fed）可望有更多空間可以暫緩升息。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。