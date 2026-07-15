波克夏大舉投資Google母公司！股神巴菲特授意 首次公開解釋

波克夏近來大舉投資Google母公司字母（Alphabet），股神巴菲特透露，這項投資由他發起，而非波克夏執行長亞伯（Greg Abel）。但他同時強調，亞伯才是公司決策者。

巴菲特接受訪問時表示：「我發起了（這項投資）」。字母是波克夏持有最多的科技股之一，巴菲特首次對此公開解釋。

巴菲特強調：「我沒有做出（亞伯）不同意的事情，亞伯也沒做出我不同意之事，我們隨時都在談話，但他才是決策者」。巴菲特去年5月宣布卸下波克夏執行長職位，並於今年初正式交棒亞伯。

巴菲特說，投資秘訣是尋找能長期替資本賺取高報酬的事業，還說自己「犯下錯誤」，沒有更早投資字母。他2018年就說，後悔錯過字母的早期崛起機會。

波克夏在2025年第3季首次揭露持有字母股票，此後部位不斷增加。波克夏今年初也參與了字母的100億美元私募案，替字母的AI基建籌資。