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美國通膨降溫緩解升息疑慮 首爾領軍亞股上揚

中央社／ 香港15日綜合外電報導

最新美國通膨數據低於預期，緩解市場對於本月可能升息的疑慮，在科技股反彈帶動之下，首爾股巿今天引領亞洲股市走高。

法新社報導，華爾街強勁財報也帶動市場氣氛，美國總統川普針對經過荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）貨運徵收費用的威脅急轉彎，同樣提供支撐。

不過隨著美軍再度空襲伊朗目標，而且川普對伊朗港口往來船隻重新實施海上封鎖，國際油價今天續揚。自從上週美伊緊張局勢升溫以來，油價已經上漲逾1成。

城市指數公司（City Index）分析師欽科塔（FionaCincotta）表示：「較溫和通膨數據預料將受到聯邦準備理事會（Fed）官員歡迎，減輕進一步升息的立即性壓力。不過油價近期回升，以及美伊關係再度緊張，若高能源成本持續，仍可能為通膨前景帶來變數。」

日股基準日經指數今天收漲1.5%，來到68751.51點。韓國綜合股價指數收漲6.2%，來到7284.41點。港股恆生指數收漲1.4%，來到24618.10點。上證指數收跌0.3%，來到3955.58點。

至於其他亞股，台北、雪梨、新加坡、雅加達、馬尼拉股巿收漲。吉隆坡、威靈頓股巿收跌。

通膨 首爾 亞股

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