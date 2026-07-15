AI晶片需求助攻 艾司摩爾Q2營收獲利雙優於預期

全球最大半導體製造設備供應商艾司摩爾（ASML）今天公布，第2季營收與獲利均優於市場預期，主因在於人工智慧（AI）晶片製造商的需求，抵消了中國銷售前景的不確定性。

綜合法新與路透社報導，根據倫敦證券交易所集團（LSEG）的分析師預估中位數，艾司摩爾第2季營收達到93.3億歐元（約新台幣3266億元），高於市場預期的88億歐元（約新台幣3080億元）；淨利為29.2億歐元（約新台幣1022億元），高於市場預期的26.2億歐元（約新台幣917億元）。

ASML執行長福克（Christophe Fouquet）在聲明中表示，客戶持續加速擴產計畫，讓ASML對更長期的需求擁有更高的能見度。

ASML同時上調全年營收預測，預估全年總營收將介於430億至450億歐元（約新台幣1.5兆至1.57兆元）之間，高於先前預估的360億至400億歐元（約新台幣1.26兆至1.4兆元）。

由於市場先前擔憂AI泡沫可能正瀕臨破裂，導致科技類股歷經數次急劇拋售，投資人因而格外密切關注本次財報。

不過，福克指出，AI仍在推動業務向前發展，「持續進行的AI相關投資以及AI技術不斷進步，正帶動先進邏輯與記憶體晶片需求，進一步強化半導體產業的成長前景。」

ASML表示，預計第3季淨銷售額將介於110億至120億歐元（約新台幣3850億至4200億元）之間。

荷蘭科技巨頭ASML是全球唯一能製造極紫外光曝光機（EUV）的業者，而EUV設備是生產頂尖晶片的必要工具。台積電（TSMC）、三星（Samsung）、SK海力士（SK Hynix）及美光（Micron）等客戶，目前正爭相擴充產能，以因應與人工智慧相關的需求。