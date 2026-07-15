快訊

美到像AI！日本正妹主播「超貼身洋裝」私照瘋傳 34歲真實狀態網全看傻

中職／違反球隊生活紀律屢未改善 龍隊20歲投手何宗旂任意引退

獨／單人參團不配房可樂、雄獅短線試辦 顧領隊權益旅客恐多付近萬元

聽新聞
0:00 / 0:00

AI晶片需求助攻 艾司摩爾Q2營收獲利雙優於預期

中央社／ 阿姆斯特丹15日綜合外電報導
艾司摩爾（ASML）。路透
艾司摩爾（ASML）。路透

全球最大半導體製造設備供應商艾司摩爾ASML）今天公布，第2季營收與獲利均優於市場預期，主因在於人工智慧（AI）晶片製造商的需求，抵消了中國銷售前景的不確定性。

綜合法新與路透社報導，根據倫敦證券交易所集團（LSEG）的分析師預估中位數，艾司摩爾第2季營收達到93.3億歐元（約新台幣3266億元），高於市場預期的88億歐元（約新台幣3080億元）；淨利為29.2億歐元（約新台幣1022億元），高於市場預期的26.2億歐元（約新台幣917億元）。

ASML執行長福克（Christophe Fouquet）在聲明中表示，客戶持續加速擴產計畫，讓ASML對更長期的需求擁有更高的能見度。

ASML同時上調全年營收預測，預估全年總營收將介於430億至450億歐元（約新台幣1.5兆至1.57兆元）之間，高於先前預估的360億至400億歐元（約新台幣1.26兆至1.4兆元）。

由於市場先前擔憂AI泡沫可能正瀕臨破裂，導致科技類股歷經數次急劇拋售，投資人因而格外密切關注本次財報。

不過，福克指出，AI仍在推動業務向前發展，「持續進行的AI相關投資以及AI技術不斷進步，正帶動先進邏輯與記憶體晶片需求，進一步強化半導體產業的成長前景。」

ASML表示，預計第3季淨銷售額將介於110億至120億歐元（約新台幣3850億至4200億元）之間。

荷蘭科技巨頭ASML是全球唯一能製造極紫外光曝光機（EUV）的業者，而EUV設備是生產頂尖晶片的必要工具。台積電（TSMC）、三星（Samsung）、SK海力士（SK Hynix）及美光（Micron）等客戶，目前正爭相擴充產能，以因應與人工智慧相關的需求。

艾司摩爾 晶片 營收 ASML

延伸閱讀

驚喜！艾司摩爾 ASML 三度上修全年展望 AI 推動半導體成長

ASML High NA EUV 邁入新里程碑 英特爾晶圓代工導入量產

ASML首揭英特爾已導入High NA EUV於18A量產自家新世代處理器

ASML最貴最先進EUV上線！英特爾18A製程已搶先導入進行生產

相關新聞

黃仁勳東京闢謠！強調Vera Rubin晶片已生產 指稱延誤的報導不實

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳15日在東京表示，下一代人工智慧（AI）加速器系統Vera Rubin已在生產，將按計畫交付給客戶，以回應指稱製造瓶頸可能延誤產品推出的報導。

英特爾決策轉向！Nova Lake台積電代工比重大縮水 因18A製程良率過關

英特爾（Intel）即將推出的下一代「Nova Lake-S」處理器，生產策略出現重大轉向，從原本打算大量委由台積電代工，如今改為多數交由自家晶圓廠生產，關鍵在於18A製程良率已顯著提升。

AI晶片需求助攻 艾司摩爾Q2營收獲利雙優於預期

全球最大半導體製造設備供應商艾司摩爾（ASML）今天公布，第2季營收與獲利均優於市場預期，主因在於人工智慧（AI）晶片製...

Stripe與Advent聯手 出價530億美元收購PayPal 但公司轉型中不急著賣

支付新創公司Stripe與私募基金Advent International聯手，提議以約530億美元估值收購紐約上市公司PayPal。

整理包／Fed華許眾院聽證會五要點：堅守鷹派 驚嘆AI供應震撼來得太快

美國聯準會（Fed）主席華許在美東時間14日出席聯邦眾議院聽證會，發言依然強調「穩定物價」，未放鬆他在6月決策所釋出的鷹派論調，同時堅持Fed決策獨立性。有趣的是，他坦承人工智慧（AI）「供應震撼」來到的時間，比他的預期還早。

ASML最貴最先進EUV上線！英特爾18A製程已搶先導入進行生產

荷蘭半導體設備大廠艾司摩爾（ASML）表示，英特爾（Intel）已開始使用該公司最先進的晶片製造設備投入生產，顯示這款新設備已準備好邁向擴大採用。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。