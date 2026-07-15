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挪威離岸油業勞資雙方同意仲裁 結束一個月罷工

中央社／ 奧斯陸14日綜合外電報導

代表挪威離岸石油業勞工的工會與產業公會今天同意將勞資爭議提交仲裁委員會，結束了代價高昂且持續一個月的罷工

法新社報導，挪威能源工人工會（Norwegian Unionof Energy Workers）先前未能跟離岸油氣產業公會Offshore Norway達成集體薪資協議，於是在6月中旬發起罷工。

Offshore Norway上週聲稱，罷工每週造成5億挪威克朗（約新台幣16億5000萬元）虧損，並導致相當於240萬桶原油的產量損失。

這個離岸油氣產業公會今天則指出，雙方已經同意將勞資爭議提交「自願工資委員會」，這代表日後會由獨立仲裁庭作出裁決。

此次勞資爭議涉及維護和保養油井的勞工，挪威能源工人工會表示，這些人的薪資與勞動條件都已落後其他相關產業。

工會領袖密特加德（Raymond Midtgard）透過聲明說道：「所有員工會在切實可行的情況下儘快復工。」

挪威 罷工 工人

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