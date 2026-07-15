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出口歐盟應附產品履歷 企業頭痛時間

台灣醒報／ 記者楊程翔╱台北報導

【台灣醒報記者楊程翔綜合報導】歐盟數位產品護照新制九月份即將上路！全球產品都要提供材料來源、生產流程、環境影響與回收資訊等產品履歷，企業將須建立產品資料管理系統以符合未來市場要求。其中尤以紡織業、電子業受影響最大，製造商將面臨供應鏈資料分散、資料標準不一致等難題，應須提前與供應商合作建立資料交換機制。

企業調整供應鏈

根據《Tazaar》報導，歐盟數位產品護照（Digital Product Passport, DPP）要求企業為產品建立完整數位履歷，記錄原料來源、生產流程、環境影響與產品生命週期等資訊，讓產品從製造、使用到回收階段皆具備可追溯性。

新制度依循歐盟《永續產品生態設計規範》（ESPR）推動，將先從電池等產品開始實施，並逐步擴及紡織、電子等產業，影響出口歐盟市場的全球企業。

報導分析，製造商目前主要面臨供應鏈資料分散、資料標準不一致，以及如何在揭露資訊與保護商業機密間取得平衡等問題。企業若要符合歐盟規範，須提前與供應商合作以建立完整資料交換機制。

全球出口受影響

根據《Fibre2Fashion》報導，歐盟數位產品護照制度將改變全球出口企業的產品管理方式，影響範圍不限於歐洲境內企業。

報導指出，紡織產業將成為受影響的重要領域，企業須掌握纖維來源、製造流程與回收資訊，這也迫使快時尚品牌面對供應鏈透明化要求，並促進衣物循環利用，減少過度生產與廢棄問題。

台灣企業備戰

根據《經濟部國際貿易署》公告，歐盟數位產品護照制度將成為台灣出口企業進入歐盟市場的重要規範，企業應提前掌握產品資訊揭露要求。

貿易署指出，台灣製造業供應鏈完整，涉及電子、紡織與電池等多項可能受影響產業，廠商應關注歐盟法規進程，並強化產品生命週期資料管理，以降低未來出口違規風險。

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歐盟 出口 護照 委內瑞拉 強震

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