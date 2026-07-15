出口歐盟應附產品履歷 企業頭痛時間

美國聯準會（Fed）主席華許在美東時間14日出席聯邦眾議院聽證會，發言依然強調「穩定物價」，未放鬆他在6月決策所釋出的鷹派論調，同時堅持Fed決策獨立性。有趣的是，他坦承人工智慧（AI）「供應震撼」來到的時間，比他的預期還早。

2026-07-15 14:13