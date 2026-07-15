Stripe與Advent聯手 出價530億美元收購PayPal 但公司轉型中不急著賣

支付新創公司Stripe與私募基金Advent International聯手，提議以約530億美元估值收購紐約上市公司PayPal。

根據兩位知情人士，由Patrick Collison與John Collison兩兄弟領導的Stripe，本月提出每股60.50美元的收購價格，較PayPal周二收盤價溢價約28%，並已獲得500億美元銀行融資承諾。

不過，這項出價遠低於PayPal一年前的估值。PayPal那時股價在70美元以上。

PayPal據傳並未積極回應。由於新上任的執行長Enrique Lores正推動公司轉型，因此以目前提出的估值完成交易的可能性不高。

PayPal股價今年來已下跌19%，較2021年高峰重挫84%，主要是成長放緩，以及Apple Pay、Shop Pay、Klarna等對手搶市。

若交易成局，將是Stripe歷來最具指標性的併購案。知情人士表示，Stripe與Advent將共同持有PayPal。Stripe今年2月在一項股權收購交易中的估值達1,590億美元，外界多次預期其將辦理IPO，但John Collison曾表示，不急於上市。