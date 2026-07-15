整理包／Fed華許眾院聽證會五要點：堅守鷹派 驚嘆AI供應震撼來得太快

美國聯準會（Fed）主席華許在美東時間14日出席聯邦眾議院聽證會，發言依然強調「穩定物價」，未放鬆他在6月決策所釋出的鷹派論調，同時堅持Fed決策獨立性。有趣的是，他坦承人工智慧（AI）「供應震撼」來到的時間，比他的預期還早。

華許接下來預定美東時間15日上午10時（台灣時間15日晚間10時），出席聯邦參議院銀行委員會的聽證會，預估將提交相同的書面證詞，但他在參院的表決過程中，只在民主黨拿到一票，預料參議員質詢將相當猛烈。

以下是華許在眾院聽證會的發言要點：

維持鷹派論調

在6月消費者物價指數（CPI）低於預期後，華許淡化6月CPI數據的重要性，他說，或許有人有說「任務完成」，但「這不是我的看法」，因為這只是「單一數據點」，暗示弱於預期的6月CPI還不足以讓決策官員放鬆聚焦於壓低通膨。

華許承諾Fed將達成物價穩定，而利率和資產負債表都是能協助達標的政策工具。他也暗示自己有緊縮傾向，但也說未來「將詢問我們的同事」，並針對Fed要對部署政策工具以穩定物價到什麼程度與時機，有良性的內部爭論。

華許被問到中東衝突是否正創造另一場通膨震撼時，表示他想要破除當前通膨的「僵固性」，Fed的任務是確保特定物價的短期變動不會擴散。他被問到在川普施壓下，如何因應通膨震撼時，「我給各位的承諾，就是遵循法律、遵循數據」

華許也說，他沒有偏好的通膨指標，如果他有，就不會設立數據工作小組，「我對於找到更有效、幫助我們決策更明智的新指標，超有興趣」。

體制改革

華許說，他將「定期」分享決策小組的研究成果，他也希望在今年底時的「某個時間點」能有一些實質結論。

他被問到Fed是否該放棄利率點狀圖時，並未正面回應，只說他期待工作小組的結論，他也對同僚們願意重新檢視Fed策略的「開放心胸」，感到印象深刻，而他自己的看法是對外溝通「稍微更審慎」，是更好的做法。

華許被問到Fed決策透明度時、尤其是縮減前瞻指引時，表示他無意「隱藏」，目標是做出正確的貨幣政策

他也說，基於資產負債表也是貨幣政策的一環，將「不會只有探究」，他不想預先判斷資產負債表工作小組的建議，但若資產負債表政策有變，將會預先通知與討論，他並未尋求讓資產負債表縮減到2006年的水準，但能在縮小資產負債表時取得「可持續的均衡」。

他表示，「我們花了將近18年形成如今的資產負債表」，「我們正持有大量長期美債和長期抵押擔保證券（MBS）。我們沒辦法一夕之間完成調整。任何改變都將經過充分研究，會公開透明、讓市場理解，距離實際實施也會有相當長一段時間」，這番話暗示Fed能容忍短期融資市場的加劇波動。

AI發展

他談到AI時說，Fed需要審視AI對就業與生產力的影響，也不能感到自滿，AI榮景「或許是我成年以來的最大改變」，改變了創新的方法與速度，他的最佳猜測就是AI將能「擴增」現有工作，短期可能但帶來破壞，但也會創造許多其他工作

他也說，美國正面臨AI「供應震撼」，「我必須坦承，這來得比我18個月或兩年前的預測還要快」，「似乎出現了某種『超級摩爾定律政策』」。他說，美國可能是AI的大贏家，「但我們不想太過自滿」，因為也帶給金融服務基礎設施威脅

強調「獨立決策」

華許強調Fed貨幣決策將獨立行事，承諾將壓低通膨，Fed將「專注於自己的職責」，不受政治影響，「我們不會讓政治進入Fed」。他也未正面回應總統或行政部門官員是否該擁有自己監管的事業，Fed將專注於自己的職責，不會評論Fed以外的官員。

他否認Fed正在充分就業與物價穩定的雙重職責之間，面臨「痛苦抉擇」，表示在控制住通膨時，經濟就能繁盛，企業也能聘人，這不是「兩者只能擇一」的問題。

華許被問到在爆發危機時，Fed是否會創建支持穩定幣的機制時，只表示Fed不想「紓困任何人，包括加密貨幣」。

經濟評估

華許表示，美國勞動力「似乎穩定」，創造的就業持續跟上工作力擴張步調，過去一年來的低迷失業率幾乎沒有變動，裁員相對較少。