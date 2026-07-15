AI新時代近了 DeepMind執行長籲設監督機制

Google DeepMind執行長哈薩比斯撰文表示，能像人類一樣思考、處理問題的「通用人工智慧」可能再過幾年問世，影響程度可比人類歷史上發現電力或知道如何用火。他呼籲美國成立AI監督機制，設立國際共同標準。

哈薩比斯（Demis Hassabis）2024年與研究夥伴共同獲得諾貝爾化學獎。他們開發人工智慧（AI）技術，預測超過2億種蛋白質結構，大幅縮短生物醫學研究時間。

哈薩比斯是諾貝爾獎得主，也是Google旗下DeepMind執行長，領導團隊開發Gemini等人工智慧模型，是全球AI發展的重要人物。他今天在社群媒體X撰文，對AI發展提出建言。

「我們找到了讓沙子思考的方法。」哈薩比斯在文中對AI發展抱持審慎樂觀的態度。他所說的沙子，是電腦晶片所使用的矽。AI使用半導體晶片進行龐大運算，發展出語言、解決問題的能力。

他認為，「通用人工智慧」（AGI）可能再過幾年問世，將對人類文明產生巨大影響，程度是工業革命的10倍、推進速度也是10倍。他指出，「通用人工智慧」不是像網路或行動通訊一般的科技突破，「它更像人類發現了電力，或知道如何用火」。

「未來幾10年回頭看，現在可能是人類文明的重要轉折點。」他指出，「通用人工智慧」能夠加速新藥、潔淨能源的開發，創造新的物質材料，「資源不再限制人類進步，開啟一個令人驚嘆的富足時代」。

現有的ChatGPT、Gemini、Claude等AI工具，已經可以寫文章、翻譯、分析資料和撰寫程式，但哈薩比斯所說的「通用人工智慧」，能力將更接近人類：不只接受指令和回答問題，還能跨越不同領域學習、規劃行動，遇到未見過的問題也能自行尋找解法。

哈薩比斯樂見「通用人工智慧」可以帶領人類文明走入另一個黃金時代，進入一個新的經濟模式。然而他也警告，尖端AI的能力正在快速超過人類的理解，在邁向富裕榮景的途中，也面臨網路、核子和生化的安全風險。

他指出，尖端AI目前已經為網路安全帶來挑戰，未來隨著能力提升，核子、生物等其他威脅也可能浮現。如果AI發展到能自主執行任務，也要防範它出現隱瞞和誤導等行為，危害人類安全。

哈薩比斯表示，AI發展處於一場極度激烈、牽涉多層面的商業與地緣政治競爭，競爭可加速創新，但在高度不確定與高度風險下，謹慎樂觀才是明智且正確的策略，「公共政策需要促進創新又鼓勵負責和確保安全，思考人工智慧如何造福社會」。

他呼籲，應該參考金融業自律組織「金融業監管局」（FINRA），在美國成立尖端AI標準機構，由產業提供經費、技術專家負責檢測，接受聯邦政府監督，只要能力達到一定門檻的先進AI模型就必須送檢。

他建議，AI公司在模型推出前30天自願送檢，通過檢驗才能進入美國市場，如果風險升高，監督機構甚至可以協調主要AI公司放慢開發。他希望由美國建立制度，推動國際共同標準。