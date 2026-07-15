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荷蘭智庫警告：中國發動經濟與間諜戰 瞄準ASML等戰略產業

經濟日報／ 國際中心／綜合外電
荷蘭智庫警告，中國大陸正針對荷蘭戰略產業採用經濟手段與間諜活動，以確保荷蘭系統性地依賴中國大陸，尤其指出艾司摩爾（ASML）面臨的壓力。路透
荷蘭智庫警告，中國大陸正針對荷蘭戰略產業採用經濟手段與間諜活動，以確保荷蘭系統性地依賴中國大陸，尤其指出艾司摩爾（ASML）面臨的壓力。路透

荷蘭智庫海牙戰略研究中心（HCSS）警告，中國大陸正針對荷蘭戰略產業採用經濟手段與間諜活動，以確保荷蘭系統性地依賴中國大陸，確保中國大陸的全球工業主導地位，報告尤其指出晶片設備巨頭艾司摩爾（ASML）面臨的壓力。

HCSS分析師團隊在這份涵蓋半導體、航太及海運領域的報告指出，中國大陸也在荷蘭運用數位行動、法律施壓以及人身威脅等手段，及利用荷蘭開放治理的體制漏洞，以達成目標。

荷蘭擁有多項難以或幾乎不可能在其他地區取得的關鍵技術，例如ASML獨家生產商用的極紫外光（EUV）微影設備。美國商務部長盧特尼克6月據傳提出疑慮，擔心ASML的EUV微影設備可能已流入中國大陸，但ASML否認。

荷蘭晶片業面臨的風險最高，中國大陸不只鎖定ASML和恩智浦半導體（NXP）等公司，也管制相關關鍵原材料的出口。為強化晶片業韌性，報告呼籲荷蘭當局加強對敏感廠區人員的背景審查，並替換可能面臨破壞風險的關鍵基建設備，例如中國大陸製造的電路板或港口岸邊起重機。

荷蘭海運業也有弱點。中國大陸中遠海運港口與招商局港口控股公司分別以投資人和碼頭營運商之姿，在鹿特丹港管理著龐大的貨運運能。報告指出，中國大陸在海運業的干預高度可能以網路間諜、數據獲取和精準干擾的形式出現，而非蓄意破壞，即便是有限的干預，也高度可能對能源供應、工業生產及北約後勤運輸造成連鎖影響。

ASML 荷蘭 中國大陸

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