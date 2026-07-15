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日本冷凍食品龍頭系統故障 衝擊外食與超市業者

中央社／ 東京15日綜合外電報導

日冷公司最近宣布，由於被不當存取導致系統故障，已影響冷藏倉庫上貨與下貨以及冷凍食品的出貨業務。影響所及包含日本肯德基、大型零售業者永旺（AEON）等餐飲與食品業者。

綜合時事通信社、共同社、朝日電視台報導，日冷公司（Nichirei）是日本冷凍食品龍頭，在本月13日宣布系統發生故障，尚未確認到個人資料或顧客數據外洩到公司外部，但仍不確定何時能修復系統。該公司集團內的其中一間公司為日本肯德基的食材供應商。

總部位在日本橫濱市的日本肯德基14日宣布，有些分店的雞肉等食材供應商為日冷集團，今天已經有分店縮短營業時間。日本肯德基已暫停線上點餐或外送等服務，並表示，「將盡全力修復以及使分店營運重回正軌」。

受到日冷的系統故障影響，永旺表示，冷凍食品等部分商品已經開始缺貨，正在調查缺貨商品的範圍與規模。

「日本經濟新聞」報導，日冷以食品為主，是日本國內規模最大的冷凍與冷藏物流業者，客戶約5000間公司，這次系統故障，已經波及外食企業與食品製造業等。

日冷的子公司Nichirei Logistics的業務包含保管食品與其他公司製品，以及低溫配送物流，在日本全國擁有約140處物流據點與約7000輛貨車，也會供應生鮮食品、有效期限較短的食品等，給零售商店或餐廳。

日本雲雀餐飲集團旗下的甜點與食品商店FLOPRESTIGE已宣布，可能停售部分商品，像是蛋糕與塔。

此外，兵庫縣姬路市一間供應餐食與便當給長照設施與企業的業者，已經說明可能會更改便當菜色，原因是日冷供應的冷凍食品交貨延宕。

而超市業者也已經受到影響，以東北地區為主的超市York-Benimaru今天已經表示，部分便當與食品已經開始缺貨。

肯德基 日本

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